Полная глупость: Эксперт о дефолте в США

Сообщения о вероятном дефолте в США являются полной глупостью. Об этом в интервью NEWS.ru заявил экономист и радиоведущий Михаил Хазин.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в США завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита госдолга. По их информации, из этого следует, что его предельное значение снова начнет действовать и может привести к дефолту.
Как отметил эксперт, в США есть специальный закон на лимит о заимствованиях, который регулярно подходит к своему пределу. В такой ситуации в Когрессе принимают новый закон, который обновляет лимит. По этой причине на подобные сообщения не стоит обращать внимания, отметил Хазин.
К концу июня совокупный госдолг США достиг почти 28,5 трлн долларов. 6,5 трлн из этой суммы накопились с августа 2019 года, во время принятия закона на лимит о заимствованиях.
В случае приостановки действия лимита, или же решения не увеличивать его, Минфину США придется идти на чрезвычайные меры. Власти либо окажутся на пороге неисполнения расходных обязательств, либо допустят дефолт по государственным облигациям.