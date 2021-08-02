Полная глупость: Эксперт о дефолте в США

Сообщения о вероятном дефолте в США являются полной глупостью. Об этом в интервью NEWS.ru заявил экономист и радиоведущий Михаил Хазин.

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в США завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита госдолга. По их информации, из этого следует, что его предельное значение снова начнет действовать и может привести к дефолту.

Как отметил эксперт, в США есть специальный закон на лимит о заимствованиях, который регулярно подходит к своему пределу. В такой ситуации в Когрессе принимают новый закон, который обновляет лимит. По этой причине на подобные сообщения не стоит обращать внимания, отметил Хазин.

К концу июня совокупный госдолг США достиг почти 28,5 трлн долларов. 6,5 трлн из этой суммы накопились с августа 2019 года, во время принятия закона на лимит о заимствованиях.