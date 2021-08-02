Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

"Из доллара уходят": эксперт допустил падение мировой роли американской валюты

Елена Прошина
53 минуты назад

Курс доллара за последний год опустился на 13% к корзине валют основных партнеров США. Хотя продолжительное падение доллара не является каким-то уникальным событием в истории, необычность нынешней ситуации заключается в том, что американская валюта ослабла в разгар кризиса, тогда как обычно в условиях потрясений на финансовых рынках или в реальной экономике доллар почти всегда рос. Норма перевернулась из-за совершенно беспрецедентных монетарных и фискальных мер, предпринятых предпринятых американской администрацией. Несмотря на смену персоналий и партий в Белом доме и на Капитолийском холме, ситуация принципиально не изменится — напротив, курс на ослабление доллара будет почти наверняка продолжен. Многие аналитики считают, что США выигрывают от слабого доллара, но и среди других стран есть те, кому ослабление американской валюты выгодно.

"Из доллара уходят": эксперт допустил падение мировой роли американской валюты
Фото: ReutersReuters

Некоторые российские эксперты считают, что американскую валюту может ждать девальвация.

Так, например, в передаче «60 минут» политолог Олег Матвейчев заявил, что доллар может перестать быть мировой валютой.

Эксперт считает, что США проигрывают не только на Олимпийских играх в Токио.

«Они проигрывают гонку не только в спорте. Мы видим, у что у них и в экономике, и в политике все плохо. Инфляция доллара. Идет девальвация, люди из доллара уходят. Идет речь, что в скором времени доллар может перестать быть международный валютой», - сказал Матвейчев.

Уровень инфляции американской валюты с января 2016 по декабрь 2020 года составляет 10,13%.

Экономика,Рынки,Олег Матвейчев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители