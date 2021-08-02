"Из доллара уходят": эксперт допустил падение мировой роли американской валюты

Курс доллара за последний год опустился на 13% к корзине валют основных партнеров США. Хотя продолжительное падение доллара не является каким-то уникальным событием в истории, необычность нынешней ситуации заключается в том, что американская валюта ослабла в разгар кризиса, тогда как обычно в условиях потрясений на финансовых рынках или в реальной экономике доллар почти всегда рос. Норма перевернулась из-за совершенно беспрецедентных монетарных и фискальных мер, предпринятых предпринятых американской администрацией. Несмотря на смену персоналий и партий в Белом доме и на Капитолийском холме, ситуация принципиально не изменится — напротив, курс на ослабление доллара будет почти наверняка продолжен. Многие аналитики считают, что США выигрывают от слабого доллара, но и среди других стран есть те, кому ослабление американской валюты выгодно.