"Из доллара уходят": эксперт допустил падение мировой роли американской валюты

Курс доллара за последний год опустился на 13% к корзине валют основных партнеров США. Хотя продолжительное падение доллара не является каким-то уникальным событием в истории, необычность нынешней ситуации заключается в том, что американская валюта ослабла в разгар кризиса, тогда как обычно в условиях потрясений на финансовых рынках или в реальной экономике доллар почти всегда рос. Норма перевернулась из-за совершенно беспрецедентных монетарных и фискальных мер, предпринятых предпринятых американской администрацией. Несмотря на смену персоналий и партий в Белом доме и на Капитолийском холме, ситуация принципиально не изменится — напротив, курс на ослабление доллара будет почти наверняка продолжен. Многие аналитики считают, что США выигрывают от слабого доллара, но и среди других стран есть те, кому ослабление американской валюты выгодно.
Некоторые российские эксперты считают, что американскую валюту может ждать девальвация.
Так, например, в передаче «60 минут» политолог Олег Матвейчев заявил, что доллар может перестать быть мировой валютой.
Эксперт считает, что США проигрывают не только на Олимпийских играх в Токио.
«Они проигрывают гонку не только в спорте. Мы видим, у что у них и в экономике, и в политике все плохо. Инфляция доллара. Идет девальвация, люди из доллара уходят. Идет речь, что в скором времени доллар может перестать быть международный валютой», - сказал Матвейчев.
Уровень инфляции американской валюты с января 2016 по декабрь 2020 года составляет 10,13%.