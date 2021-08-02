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США пригрозили войти в территориальные воды Крыма

Елена Прошина
34 минуты назад

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Евразии и Европы Джордж Кент заявил, что Америка целыми десятилетиями делала то, что сделал вторгшийся в территориальные воды Крыма британский эсминец Defender.

"Можно вспомнить эпизод в 1988 году, когда американский корабль создал напряжение с кораблями тогда еще советского флота, да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, что и британское судно", — сказал Кент в интервью журналу «Новое время».

"Точно так же и в Черном море США продолжит отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский", — подытожил американский дипломат.

В конце июня 2021 года вооруженные силы стран участниц НАТО совершили несколько провокаций у берегов Полуострова Крым. Министерство обороны сообщило, что 23 июня эсминец Defender нарушил границы страны в районе мыса Фиолент. Российские военные открыли предупредительный огонь, чтобы выпроводить незваных гостей

«Мы тыкаем палкой в медведя!»: британцы об инциденте с «Дефендером»

Нарушить границу пытались и военные Нидерландов, которые находили в нейтральных водах, но затем фрегат Военно-морских сил начал движение к Керченскому проливу. Военные России подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, чтобы пресечь нарушение границы. После этого фрегат изменил свой курс.

Экономика,Видео,Джордж Кент,Министерство обороны,НАТО,The New Times,
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