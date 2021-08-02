США пригрозили войти в территориальные воды Крыма

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Евразии и Европы Джордж Кент заявил, что Америка целыми десятилетиями делала то, что сделал вторгшийся в территориальные воды Крыма британский эсминец Defender.

"Можно вспомнить эпизод в 1988 году, когда американский корабль создал напряжение с кораблями тогда еще советского флота, да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, что и британское судно", — сказал Кент в интервью журналу «Новое время».

"Точно так же и в Черном море США продолжит отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский", — подытожил американский дипломат.

В конце июня 2021 года вооруженные силы стран участниц НАТО совершили несколько провокаций у берегов Полуострова Крым. Министерство обороны сообщило, что 23 июня эсминец Defender нарушил границы страны в районе мыса Фиолент. Российские военные открыли предупредительный огонь, чтобы выпроводить незваных гостей