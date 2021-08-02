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США введут новые санкции против России

Lenta.ruиещё 2
21 минуту назад

США введут новые санкции против России и усложнят поставку углеродистой стали, об этом говорится в заявлении Федеральной торговой комиссии, пишет ТАСС.

США введут новые санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ограничения коснутся продажи бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали. Согласно расследованию Федеральной торговой комиссии, поставка этой продукции из нескольких стран наносит ущерб промышленности США.

Россия оценила ущерб от санкций в сотни миллиардов долларов

После того как эксперты вынесли положительное решение по итогам проверки, минторг США решил опубликовать постановление о введении антидемпинговых пошлин на поставку этой продукции из России, Украины, Южной Кореи. Кроме того, на импорт этих товаров из Кореи и России будут введены компенсационные пошлины.

Ранее в Министерстве иностранных дел России рассказали о поиске США новых поводов для санкций против России. По мнению заместителя главы МИД Сергея Рябкова, администрация США осознает исчерпанность санкционной политики против России, однако по инерции продолжит вести поиск новых поводов для введения дальнейших ограничений.

Экономика,Администрация США,МИД,ИТАР-ТАСС,
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