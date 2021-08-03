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Нечем будет платить за армию: Украина подсчитала убытки от "Северного потока-2"

Елена Прошина
40 минут назад

21 июля США и Германия достигли соглашения, которое позволит достроить «Северный поток -2» без дополнительных санкций. Немецкая сторона пригрозила России новыми санкциями, если РФ станет «злоупотреблять» новым газопроводом для давления на Украину.

Нечем будет платить за армию: Украина подсчитала убытки от "Северного потока-2"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

28 июля запланированный объем работы по «Северному потоку – 2» был завершен на 99%.

31 июля глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил: «Для Украины важно сделать так, чтобы газ не шел через «Северный поток – 2» в обход нашей страны».

Подобные заявления от украинцев звучат уже много лет – с тех пор, как «Северный поток – 2» вообще появился в планах. Сейчас транзит газа в Европу через Украину составляет 55,8 млрд кубометров в год. А когда «Северный поток – 2» запустят, по нему из России в Европу отправится 55 млрд кубометров газа в год.

Интерес Украинской стороны о новом соглашении с Россией несет экономический характер, ведь потеряв роль «транзита», Украина потеряет большую часть своего дохода, так как получает большие суммы от РФ за транспортировку энергоресурсом.

- "«Северный поток - 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас как минимум от $3 млрд в год. Нам нечем будет платить за украинскую армию", - цитирует "Комсомольская правда" президента Украины Владимира Зеленского.

После 2024 года Украину ждет два возможных сценария.

1. Новое соглашение о транзите вообще не будет подписано и Украниская сторона потеряет от 1,5 до 3 млрд долларов в год.

2. Соглашение продлят, но на менее выгодных условиях для Украины. Сколько именно Украина потеряет в деньгах все таки нельзя «Северный поток – 2» еще не запущен и оценивать новые «рыночные цены» никто пока не возьмется.

Экономика,Юрий Витренко,Владимир Зеленский,Нафтогаз,Комсомольская правда,
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