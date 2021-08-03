СМИ: у Германии есть своя стратегия по "Севпотоку-2"

Германия едва ли откажется от "Северного потока - 2" вне зависимости от позиции США, но в случае "проблем с Россией" готова использовать санкции Евросоюза, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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В Берлине не поддержат перекрытие "Северного потока - 2", "если Владимир Путин попытается использовать вызывающий споры трубопровод как геополитическое оружие, что бы США ни говорили".

Вместо того чтобы "нацеливаться" на трубопровод напрямую, правительство сосредоточится на более широких санкциях на уровне Европейского Союза , что является более сложным путем для ответных мер против Кремля, заявили источники.

Они отмечают, что такой подход Берлина, вероятно, сохранится даже после ухода Меркель после выборов 26 сентября. Поддержка российского трубопровода распространяется на весь политический спектр, в то время как юридические вопросы усложняют любые "целенаправленные действия".

21 июля Германия и США объявили о достижении соглашения по "Северному потоку – 2". В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России "использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины" Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.