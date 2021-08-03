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Пострадавший о смертельном ДТП в Турции: Открыл глаза и увидел, что автобус несется в столб

Вечерняя Москва
51 минуту назад

Один из пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Турции Сергей Кремнев рассказал о том, что именно произошло с транспортом в момент происшествия. По его словам, проблемы с автобусом начались еще до ДТП.

Пострадавший отметил, что проблемы с колесом начались у транспорта еще тогда, когда автобус забирал последних туристов из отеля, чтобы доставить их в аэропорт Антальи.

Сергей уточнил, что водитель в течение пяти–семи минут пытался починить колесо. Этот процесс сопровождался странным запахом, который распространился вокруг.

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Очевидец добавил, что другие туристы объясняли специфический «аромат» неисправностью тормозных колодок, которые перегрелись. Чтобы ликвидировать эту проблему, водитель поливал колодки водой.

После этого автобус выдвинулся к месту назначения. В какой-то момент транспорт потерял управление и вылетел на встречную полосу. Основная часть туристов при этом спали и не видели, что происходит.

— Я лично все увидел и понял от первого шума. Когда открыл глаза, увидел, что автобус выезжает на разделительную полосу и несется в столб, — поделился Кремнев.

Через некоторое время, по словам пассажира, автобус снес оградительные отбойники, врезался в столб и перевернулся.

Некоторые пассажиры оказались зажаты в транспорте, некоторым удалось вылезти, передает «Звезда».

ДТП произошло 2 августа около 18:00 в районе Манавгата. В автобусе находилось 22 российских туриста, среди них было девять детей.

По предварительным данным, которые приводит Генконсульство России в Анталье, водитель не справился с управлением, а затем выехал на встречную полосу, в результате транспортное средство перевернулось.

Большинство туристов, пострадавших в аварии, по информации туроператора «Интурист», прибыло из Самарской области. Их разместили в четырех больницах.

Они должны были вылететь в Самару рейсом ZF 6394 в 21:50. Сотрудники компании прибыли на место инцидента. Водителя автобуса также доставили в больницу, сообщили в дорожной полиции Антальи.

«Интурист» открыл для родственников пострадавших горячую линию +90 (538) 393-34-51. Также компания заявила о готовности оперативно предоставить возможность вылета в Турцию родственникам пострадавших.

Экономика,Видео,Минздрав РФ,
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