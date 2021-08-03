Крым намерен предъявить Украине иски за организацию пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской. Об этом со ссылкой на главу комитета по законодательству крымского Госсовета, заместителя руководителя рабочей группы по оценке последствий блокады Сергея Трофимова сообщает РИА Новости.

Самыми масштабными станут иски по водной и энергетической блокадам, первый из них планируют подать уже этой осенью, отметил он.

"Основа иска уже сформирована. Сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки", — сказал Трофимов.

По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей, добавил он.

Крым испытывает нехватку пресной воды после того, как в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос водоснабжения решался в оперативном режиме за счет водохранилищ естественного наполнения и подземных источников, однако в прошлом году они существенно обмелели и это привело к вынужденному ограничению водоснабжения ряда городов.

Сейчас острый дефицит ликвидировали . Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей.