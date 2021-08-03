Крым намерен предъявить Украине иски за организацию пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской. Об этом со ссылкой на главу комитета по законодательству крымского Госсовета, заместителя руководителя рабочей группы по оценке последствий блокады Сергея Трофимова сообщает РИА Новости.
Самыми масштабными станут иски по водной и энергетической блокадам, первый из них планируют подать уже этой осенью, отметил он.
"Основа иска уже сформирована. Сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки", — сказал Трофимов.
По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей, добавил он.
Крым испытывает нехватку пресной воды после того, как в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос водоснабжения решался в оперативном режиме за счет водохранилищ естественного наполнения и подземных источников, однако в прошлом году они существенно обмелели и это привело к вынужденному ограничению водоснабжения ряда городов.
Весной запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Это покрывает потребности не менее 25 тысяч человек, а после полного ввода объекта — до ста тысяч жителей. Также продолжается работа по поиску новых подземных запасов. И, как ранее сообщал РИА Новости Крым, в конце июля под Азовским морем добыли первую партию пресной воды. В целом, по оценкам вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, на данный момент Крым обеспечен питьевой водой на ближайшие два года.