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Крым предъявит Украине иски за организацию пяти блокад полуострова

РИА Новости Крым
1 час назад

Крым намерен предъявить Украине иски за организацию пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской. Об этом со ссылкой на главу комитета по законодательству крымского Госсовета, заместителя руководителя рабочей группы по оценке последствий блокады Сергея Трофимова сообщает РИА Новости.

Самыми масштабными станут иски по водной и энергетической блокадам, первый из них планируют подать уже этой осенью, отметил он.

"Основа иска уже сформирована. Сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки", — сказал Трофимов.

По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей, добавил он.

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Крым испытывает нехватку пресной воды после того, как в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос водоснабжения решался в оперативном режиме за счет водохранилищ естественного наполнения и подземных источников, однако в прошлом году они существенно обмелели и это привело к вынужденному ограничению водоснабжения ряда городов.

Сейчас острый дефицит ликвидировали. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей.

Весной запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Это покрывает потребности не менее 25 тысяч человек, а после полного ввода объекта — до ста тысяч жителей. Также продолжается работа по поиску новых подземных запасов. И, как ранее сообщал РИА Новости Крым, в конце июля под Азовским морем добыли первую партию пресной воды. В целом, по оценкам вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, на данный момент Крым обеспечен питьевой водой на ближайшие два года.

Экономика,Видео,Сергей Трофимов,Марат Хуснуллин,Правительство РФ,РИА Новости,
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