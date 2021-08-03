Антонов: Госдеп ввел в заблуждение о реальном раскладе дел в работе дипломатов

"Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера... Мы очень долго проявляли сдержанность, несмотря на многолетнее, последовательное и сознательное ухудшение жизни и условий работы российских дипломатов в США. Это и захват нашей собственности, и высылки сотрудников, когда людям давали всего 72 часа, чтобы покинуть территорию страны", - цитирует Антонова посольство США на странице в Facebook.