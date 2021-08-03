Всех жителей Уханя вновь проверят на коронавирус

Всех жителей китайского Уханя проверят на коронавирус после обнаружения в городе трех случаев заражения и пяти бессимптомных носителей, сообщает «Интерфакс».

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В прошлом мае на проверку понадобилось 19 дней. Власти ввели локдаун в районе города, где были зафиксированы заражения вирусом.

Прекращены занятия в школах и учебных учреждениях, а в метрополитене введены повышенные меры безопасности. Первым известным очагом распространения COVID-19 стал Ухань.