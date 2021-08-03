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Четверо россиян остаются в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Турции

Москва24
34 минуты назад

Четверо россиян, которые пострадали в ДТП с автобусом в Турции, были прооперированы и находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье.

Состояние тяжелое: что известно о пострадавших в ДТП в Турции россиянах
Фото: Москва24Москва24

"По ситуации на 10:00 3 августа все российские граждане, пострадавшие в ДТП в Манавгате, продолжают находиться под наблюдением врачей в местных больницах", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что четверо россиян остаются в тяжелом состоянии.

"Они прооперированы и помещены в реанимационное отделение", – добавил он. Автобус, который перевозил 22 российских туриста, включая 9 детей, перевернулся в Турции вечером 2 августа. Он следовал из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспорт врезался в бетонное ограждение и перевернулся.Все пострадавшие являются жителями Самарской области. В связи с инцидентом "Интурист" открыл горячую линию для родственников пострадавших по телефону +90 538-393-34-51.

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