Состояние тяжелое: что известно о пострадавших в ДТП в Турции россиянах

Четверо россиян, которые пострадали в ДТП с автобусом в Турции, были прооперированы и находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье.

"По ситуации на 10:00 3 августа все российские граждане, пострадавшие в ДТП в Манавгате, продолжают находиться под наблюдением врачей в местных больницах", – сказал собеседник агентства.

"Они прооперированы и помещены в реанимационное отделение", – добавил он. Автобус, который перевозил 22 российских туриста, включая 9 детей, перевернулся в Турции вечером 2 августа. Он следовал из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспорт врезался в бетонное ограждение и перевернулся.Все пострадавшие являются жителями Самарской области. В связи с инцидентом "Интурист" открыл горячую линию для родственников пострадавших по телефону +90 538-393-34-51.