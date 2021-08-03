Россия объявила о высылке сотрудника посольства Эстонии

«Как уже сообщалось, 7 июля был объявлен persona non grata консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Он был задержан с поличным во время проведения шпионской операции. Эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг этого эпизода приведет к неминуемым ответным шагам. Однако наши призывы не были услышаны, и 15 июля МИД Эстонии объявил persona non grata сотрудника посольства России в Эстонии», – говорится в сообщении на сайте МИД России.