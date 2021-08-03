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Россия объявила о высылке сотрудника посольства Эстонии

Деловая газета "Взгляд"
28 минут назад

Россия высылает сотрудника посольства Эстонии, он должен покинуть страну в недельный срок, сообщил российский МИД.

Россия объявила о высылке сотрудника посольства Эстонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как уже сообщалось, 7 июля был объявлен persona non grata консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Он был задержан с поличным во время проведения шпионской операции. Эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг этого эпизода приведет к неминуемым ответным шагам. Однако наши призывы не были услышаны, и 15 июля МИД Эстонии объявил persona non grata сотрудника посольства России в Эстонии», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

В этой связи посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности persona non grata объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию России.

«Предлагаем эстонским партнерам остановиться, не усложнять еще больше и без того обостренную ими до предела ситуацию. В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону», – добавили в МИД.

В июле в Петербурге сотрудники ФСБ задержали с поличным эстонского консула Марта Лятте при получении от россиянина материалов закрытого характера. При этом пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик назвала провокацией задержание Лятте. Она заявила, что выдвинутые обвинения против Лятте безосновательны, а улики – сфальсифицированы. После этого Лятте объявили персоной нон грата. Эстония пообещала «симметричный ответ».

Экономика,ФСБ,МИД,
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