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Красные полосы в испанской пещере оказались рисунками неандертальцев

Газета.Ruиещё 2
37 минут назад

Ученые из Университета штата Аризона подтвердили, что красные полосы в пещере Куэва-де-Ардалес на Юге Испании нарисовали неандертальцы. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS.

Ученые объяснили красные полосы в испанской пещере
Фото: ReutersReuters

Возраст самого старого рисунка - горизонтальных линий на сталагмите - составляет примерно 65 тыс. лет. Таким образом, пещеру раскрасили за 20 тыс. лет до появления в Европе представителей Homo Sapiens.

Другими словами, это сделали неандертальцы. Исследование также показало, что пигмент наносили не один раз, и временной интервал между рисунками превышает 10 тыс. лет. Это показывает, что многие поколения неандертальцев возвращались в Куэва-де-Ардалес, чтобы оставить свой след.

Авторы статьи отметили, что их открытие стало очередным доказательством того, что интеллектуальные способности неандертальцев могут быть недооценены. Ранее в Индонезии обнаружили наскальное изображение возрастом более 45,5 тыс. лет.

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