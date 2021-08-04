Ученые объяснили красные полосы в испанской пещере

Ученые из Университета штата Аризона подтвердили, что красные полосы в пещере Куэва-де-Ардалес на Юге Испании нарисовали неандертальцы. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS.

Фото: Reuters Reuters

Возраст самого старого рисунка - горизонтальных линий на сталагмите - составляет примерно 65 тыс. лет. Таким образом, пещеру раскрасили за 20 тыс. лет до появления в Европе представителей Homo Sapiens.

Другими словами, это сделали неандертальцы. Исследование также показало, что пигмент наносили не один раз, и временной интервал между рисунками превышает 10 тыс. лет. Это показывает, что многие поколения неандертальцев возвращались в Куэва-де-Ардалес, чтобы оставить свой след.