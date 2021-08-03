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Крымские татары нашли ошибку в словах Зеленского

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
32 минуты назад

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся в своих суждениях насчет Крыма, так как полуостров исконно не был и никогда не будет украинской территорией, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

«Крым – был, есть и будет территорией России, и чтобы ни рассказывал Зеленский, полуостров никогда не станет украинской территорией. Поэтому призываем президента Украины не плодить исторические и политические ошибки», – сказал он РИА «Новости».

Умеров отметил, что Крым богат своей историей, в которой свой след оставили готы, сарматы, скифы, генуэзцы, греки, турки, крымские татары, русские, но не украинцы.

Зеленский назвал возвращение Крыма вопросом времени

«Украина не смогла сродниться с крымчанами в целом и с крымскими татарами в отдельности. За время ошибочного нахождения полуострова в ее составе здесь не было построено никаких значимых архитектурных и инфраструктурных проектов», – подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Президент Украины также рассказал, как бывал в Крыму, ел крымские рапаны, и что считает полуостров своим.
Экономика,Видео,Владимир Зеленский,РИА Новости,
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