Крымские татары нашли ошибку в словах Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся в своих суждениях насчет Крыма, так как полуостров исконно не был и никогда не будет украинской территорией, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
«Крым – был, есть и будет территорией России, и чтобы ни рассказывал Зеленский, полуостров никогда не станет украинской территорией. Поэтому призываем президента Украины не плодить исторические и политические ошибки», – сказал он РИА «Новости».
Умеров отметил, что Крым богат своей историей, в которой свой след оставили готы, сарматы, скифы, генуэзцы, греки, турки, крымские татары, русские, но не украинцы.
«Украина не смогла сродниться с крымчанами в целом и с крымскими татарами в отдельности. За время ошибочного нахождения полуострова в ее составе здесь не было построено никаких значимых архитектурных и инфраструктурных проектов», – подчеркнул он.