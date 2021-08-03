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Президента Сербии проверят на детекторе лжи по поводу связей с мафией

Lenta.ru
1 час назад

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что готов к тому, чтобы его проверили на детекторе лжи. Пройти полиграф политик готов по поводу подозрений в связях с мафией, пишет ТАСС.

Отсутствие связей Вучича с мафией проверят на полиграфе
Фото: ReutersReuters

«Для меня невероятна история, когда все знают, что эта криминальная группа, появившаяся и организованная в Черногории, устроила самые ужасные преступления в современной сербской истории. При этом СМИ ведут кампанию, обвиняя [нас] в связях с этими людьми, и вы днями это слушаете, пять дней слушаете гнусную ложь», — приводит агентство его слова.

Вучич добавил, что глава МВД Александр Вулин тоже готов пройти проверку на полиграфе.

Ранее сообщалось, что заместитель Вучича на посту главы правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич подал иск против президента. Это было сделано с ведома президента — специально, чтобы доказать его непричастность к организованной преступности.

Экономика,Александр Вулин,Александар Вучич,МВД,ИТАР-ТАСС,
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