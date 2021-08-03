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Аксенов резко ответил на слова Зеленского о Крыме

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Крымчане уже почувствовали «любовь» Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского.

Аксенов попросил отправить Зеленскому крымских рапанов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Интервью Зеленского – жалкое зрелище, набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят. Это даже пропагандой назвать невозможно. Непонятно, зачем так позориться. Как артист, экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал», – написал Аксенов на странице в «ВКонтакте».

По его словам, «крымчане на себе прочувствовали «любовь» официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы, которые украинские политики льют как внутри своей страны, так и на международных площадках». «Людей давно тошнит от этой «любви», – добавил глава Крыма.

«К сожалению, Зеленский стал соучастником преступлений против народа Украины, за которые предстоит отвечать. Вот о чем ему стоит подумать вместо того, чтобы нести чушь. И да – пошлите кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов. Иногда лучше жевать, чем говорить. А Крым был, есть и будет российским», – заключил Аксенов.

Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что Крым никогда не будет российской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Президент Украины также рассказал, как бывал в Крыму, ел крымские рапаны, и что считает полуостров своим.

Экономика,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,
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