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Рассекречен первый бюджетный смартфон Honor в 2021 году

Ferra.ruиещё 2
3 часа назад

Информатор Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) поделился подробностями о неанонсированном бюджетном смартфоне Honor — Play 5T Pro.

Рассекречен первый бюджетный смартфон Honor в 2021 году
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что аппарат оснастят 6,6-дюймовым IPS экраном с LCD-матрицей и разрешением FHD+ с вырезом для селфи-камеры на 16 Мп. Что касается основной камеры, она получит два модуля на 64 и 2 Мп. Судя по утекшим рендерам, компания выпустит смартфон в двух дизайнах — сером и черном.

Устройство будет работать на базе процессора MediaTek Helio G80 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Также новинке приписывают аккумулятор на 4000 мАч, поддержку зарядки на 22 Вт, наличие порта USB-C. Предполагается, что анонсируют Honor Play 5T Pro вместе с Honor 20X 5G уже на следующей неделе.

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