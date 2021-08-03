Туристов призвали эвакуировать с побережья Дальнего Востока

«В целях защиты населения и территорий от воздействия комплекса опасных метеоявлений предлагаю своевременно провести необходимые превентивные мероприятия», — цитирует ТАСС заявление Зиничева, которое он направил главам Хабаровского и Приморского краёв, Амурской и Еврейской областей, а также в Минэнерго.