В Международном валютном фонде (МВФ) предоставят Украине безвозмездную финансовую помощь в размере $2,7 млрд. Об этом сообщили в офисе президента страны Владимира Зеленского.

Отмечается, что соответствующее решение о выдачи денежных средств принял Совет управляющих МВФ. Финансовую помощь предоставят в рамках программы по восстановлению мировой экономики, пострадавшей из-за последствий распространения коронавирусной инфекции.

Все денежные средства будут перечислены бесплатно и без каких-либо дополнительных условий. Решение о предоставлении финансовой помощи было принято после телефонного разговора президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, подчёркивается в сообщении.

В середине июня в МВФ озвучили требования к Киеву по поводу возможного перевода очередного финансового транша стране. Среди трёх ключевых условий, в частности, называлось возобновление работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Национального агентства по противодействию коррупции, а также введение уголовной ответственности за неправдивые декларации и их несвоевременную подачу.

По словам министра финансов Украины, самым сложным из условий являлось нормальное функционирование НАБУ. При этом он подчеркнул, что работа по всем трём условиям МВФ будет проведена уже в ближайшее время.