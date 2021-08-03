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Украине бесплатно выделят почти $3 млрд

News.ru
56 минут назад

В Международном валютном фонде (МВФ) предоставят Украине безвозмездную финансовую помощь в размере $2,7 млрд. Об этом сообщили в офисе президента страны Владимира Зеленского.

Отмечается, что соответствующее решение о выдачи денежных средств принял Совет управляющих МВФ. Финансовую помощь предоставят в рамках программы по восстановлению мировой экономики, пострадавшей из-за последствий распространения коронавирусной инфекции.

Все денежные средства будут перечислены бесплатно и без каких-либо дополнительных условий. Решение о предоставлении финансовой помощи было принято после телефонного разговора президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, подчёркивается в сообщении.

В середине июня в МВФ озвучили требования к Киеву по поводу возможного перевода очередного финансового транша стране. Среди трёх ключевых условий, в частности, называлось возобновление работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Национального агентства по противодействию коррупции, а также введение уголовной ответственности за неправдивые декларации и их несвоевременную подачу.

По словам министра финансов Украины, самым сложным из условий являлось нормальное функционирование НАБУ. При этом он подчеркнул, что работа по всем трём условиям МВФ будет проведена уже в ближайшее время.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предрёк усиление влияния США и ЕС в постсоветских странах. По его мнению, этот процесс будет происходить на фоне дальнейшего разрыва связей РФ с Украиной и некоторыми другими странами региона.

Экономика,Видео,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,ЕС,
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