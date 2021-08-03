"Дрожать будут не только колени": в Совфеде ответили на слова Зеленского о Крыме

Крым - это не гастрономический туризм, запомнившийся президенту Украины Владимиру Зеленскому, а люди, которые проявили свою политическую волю, приняв решение присоединиться к России. Об этом "Рамблеру" заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя слова украинского лидера, ранее назвавшего возвращение Крыма Украине вопросом времени.
"В своем интервью президент Украины Владимир Зеленский, вспоминая Крым, самым ярким впечатлением назвал дрожь в коленках, которую он ощущал, пытаясь прыгнуть с крымской скалы. Второе его воспоминание - это было наслаждение от песочка на зубах, когда он ел рапанов. Я хочу сказать, что управлять Крымом - это намного сложнее, чем прыгать со скалы. И дрожать будут не только колени. Крым - это, прежде всего, люди, которые, кстати, спокойно прыгают с крымских скал, еще и выполняют определенного рода кульбиты. Поэтому этот крымский кульбит по воссоединению с Россией и возвращению домой, который многих в мире так удивил, никогда не сможет быть понят Зеленским, у которого коленки дрожат при виде крымских скал.
Крым - это не гастрономический туризм, который так запомнился Зеленскому. Крым - это люди, которые приняли решение о самоопределении и проявили свою политическую волю, которые хотят жить мирно и спокойно растить своих детей", - сказала сенатор.
Ковитиди отметила, что президенту Украины следует обратить внимание на серьезные проблемы внутри страны и заняться решением вопросов, связанных с благополучием ее граждан.
"Зеленскому, прежде всего, нужно заняться Украиной и людьми, которые сегодня вынуждены ездить за рубеж, в частности - в Евросоюз, и мыть туалеты. Нужно заняться "легкими" Украины - возвращать и выхаживать заново закарпатские леса, продумать систему налогообложения, подумать о пенсионерах, которые оказались за чертой бедности, подумать о матерях, которые хоронят своих детей на Донбассе, потому что Зеленский не сдержал своих предвыборных обещаний. Война там не то что не прекращается, но Зеленский сам красуется в военной форме и рассказывает о своих боевых победах в борьбе одних родственников против других. Это же братоубийственная война на Донбассе. Как можно хвастаться победами?! В этой войне нет победителей. Это боль Украины и мы в Крыму очень сопереживаем людям, живущим на Донбассе. Это наши братья и сестры, которые, к сожалению, оказались в заложниках в этой политической ситуации, когда Украина не хочет выполнять Минские соглашения и находит любой повод, чтобы эта война продолжалась. Потому что это выгодно заокеанским хозяевам...
Вопросов чрезвычайно много. Еще президенту Украины следует задуматься о том, что он уничтожает свою нацию. Потому что вместе с Порошенко они превратили Украину в кладбище ядерных отходов со всего мира. По количеству онкологий Украина уже выходит на первые места в мире. Об этом тоже молчит президент Зеленский, он думает, как ему вернуться и поесть крымских рапанов. Для этого он должен стать туристом. Для этого он должен понимать, что воля человека, воля народа - это основополагающая вещь. Силой, которая управляет государством, является народ. Этому мы - крымчане - его научим", - сказала она.
Говоря о заявлении Зеленского, назвавшего Крым "чужой территорией" для россиян, сенатор отметила, что жители полуострова всегда были представителями русского мира.
"Я думаю, что артист Зеленский просто насмотрелся американских фильмов. И, помимо дрожи в коленках при воспоминании о крымской скале, у него еще, по-видимому, есть какие-то свои негативные впечатления от фильма "Чужой". Наверное, тот "чужой", который живет внутри него, мешает осознать, что крымчане всегда были представителями русского мира. Русский язык - основной на территории Крыма. И так было всегда. Мы, конечно, уважаем права крымских татар (один из наших государственных языков), уважаем украинцев. Мы отдали дань тому, что Крым в определенный период отдали как мешок картошки Украине. Но, тем не менее, мы все говорим на русском языке. И мы - представители русского мира. Мы всегда были русскими. Мы - крымские греки, крымские армяне, крымские татары, крымские грузины, крымские евреи, крымские караимы, крымчаки, крымские молдаване, крымские корейцы... Мы всегда были русскими. И поэтому для нас этот вопрос вообще не стоял.
У нас достаточно вопросов, которые нам необходимо решать. Теперь мы занимаемся благоустройством своей республики, строим дороги, школы, детские сады, развиваем виноградники, садоводство. Мы наслаждаемся курортным сезоном, когда к нам, в том числе, приезжают очень много украинцев. Нам есть, чем заниматься, поэтому мы не отвлекаемся на подобную ерунду. Пусть Зеленский займется своим государством. Хочет отдыхать в Крыму - пусть приезжает туристом. Слишком много времени мы уделяем артисту Зеленскому. Я думаю, что он уже свою пьесу отыграл. И вряд ли кто-то будет ему аплодировать. Это был провальный спектакль - президентство Зеленского и, тем более, крымский вопрос, который он провалил также, как и Донбасс. Если бы он хотел решить этот вопрос - он должен был бы прийти и сказать: "Я исполню Минские соглашения, мы заключим договор с Россией, мы будем торговать, мы сделаем Украину богаче, мы будем приезжать в Крым - создадим систему преференций для граждан Украины, которые приезжают отдыхать в Крым, мы поговорим по целому ряду вопросов", - добавила Ковитиди.
Ранее Зеленский заявил, что Крым и Донбасс - это украинская земля, которую любят и хорошо знают украинцы. Для россиян, по словам украинского лидера, это чужая территория, которая никогда не будет "русской".