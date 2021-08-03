"Дрожать будут не только колени": в Совфеде ответили на слова Зеленского о Крыме

"Я думаю, что артист Зеленский просто насмотрелся американских фильмов. И, помимо дрожи в коленках при воспоминании о крымской скале, у него еще, по-видимому, есть какие-то свои негативные впечатления от фильма "Чужой". Наверное, тот "чужой", который живет внутри него, мешает осознать, что крымчане всегда были представителями русского мира. Русский язык - основной на территории Крыма. И так было всегда. Мы, конечно, уважаем права крымских татар (один из наших государственных языков), уважаем украинцев. Мы отдали дань тому, что Крым в определенный период отдали как мешок картошки Украине. Но, тем не менее, мы все говорим на русском языке. И мы - представители русского мира. Мы всегда были русскими. Мы - крымские греки, крымские армяне, крымские татары, крымские грузины, крымские евреи, крымские караимы, крымчаки, крымские молдаване, крымские корейцы... Мы всегда были русскими. И поэтому для нас этот вопрос вообще не стоял.



У нас достаточно вопросов, которые нам необходимо решать. Теперь мы занимаемся благоустройством своей республики, строим дороги, школы, детские сады, развиваем виноградники, садоводство. Мы наслаждаемся курортным сезоном, когда к нам, в том числе, приезжают очень много украинцев. Нам есть, чем заниматься, поэтому мы не отвлекаемся на подобную ерунду. Пусть Зеленский займется своим государством. Хочет отдыхать в Крыму - пусть приезжает туристом. Слишком много времени мы уделяем артисту Зеленскому. Я думаю, что он уже свою пьесу отыграл. И вряд ли кто-то будет ему аплодировать. Это был провальный спектакль - президентство Зеленского и, тем более, крымский вопрос, который он провалил также, как и Донбасс. Если бы он хотел решить этот вопрос - он должен был бы прийти и сказать: "Я исполню Минские соглашения, мы заключим договор с Россией, мы будем торговать, мы сделаем Украину богаче, мы будем приезжать в Крым - создадим систему преференций для граждан Украины, которые приезжают отдыхать в Крым, мы поговорим по целому ряду вопросов", - добавила Ковитиди.