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Угнали асфальт. Что известно о захвате танкера в Оманском заливе

Газета.Ru
27 минут назад

Захватчики покинули танкер в Оманском проливе, судно находится в безопасности, сообщает британская организация по координации морских торговых перевозок.

Ранее издание Lloyd's List информировало, что танкер направили в сторону Ирана. В Лондоне и Вашингтоне указали на возможную причастность Тегерана к этой атаке. Власти Ирана эту информацию категорически опровергают.

Захватчики покинули танкер в Оманском заливе. Судно находится в безопасности, передает в среду, 4 августа, британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO).

«Высадившиеся на борт покинули судно. Судно в безопасности. Инцидент завершен», - говорится в сообщении.

Другим судам рекомендуется проявлять осторожность при прохождении через эти воды.

У берегов ОАЭ захватили танкер

Ранее отраслевое издание Lloyd's List сообщило, что группа неизвестных вооруженных людей захватила танкер Asphalt Princess. Судно под флагом Панамы перевозило асфальт. 3 августа его перенаправили в сторону Ирана - к Ормузскому проливу.

«Через несколько дней после рокового нападения на танкер, управляемый Zodiac, вооруженные люди захватывают танкер с асфальтом в Оманском заливе и направляют судно в Иран», — пишет Lloyd's List.

Издание отмечало, что Asphalt Princess подало сигналы бедствия посредством автоматической идентификационной системы. По предварительной версии, на борт танкера, который находился в 97 км от провинции Фуджейра, поднялись восемь или девять человек и отключили системы слежения, приказав экипажу направить судно в сторону Ормузского пролива. В Минобороны Великобритании заявили, что за инцидентом может стоять «Иран или его союзники».

Что утверждает Тегеран

Комментируя эту информацию, в посольстве Ирана в Лондоне опровергли причастность страны к инциденту. Дипломаты указали, что у них «нет сведений о захвате танкера».

«Вводить в заблуждение общественность всего мира ради дипломатической выгоды в Нью-Йорке - нечестная игра», — указали в дипмиссии.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) также опроверг информацию о захвате судна.

Asphalt Princess принадлежит компании Prime Tankers, чья штаб-квартира расположена в Дубае. В 2019 году ее нефтяной танкер Riah был захвачен иранскими военнослужащими, отмечает Би-би-си.

Что говорят в Вашингтоне

Власти Соединенных Штатов обсуждают с партнерами и союзниками принятие «надлежащих мер» в ответ на инцидент с танкером в Аравийском море, «ответственность за который несет Иран». Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы будем продолжать работать с нашими партнерами и союзниками над устранением последствий этой атаки. Мы уверены, как мы говорили в выходные и как повторил госсекретарь США Энтони Блинкен, что ответственность за эту атаку несет Иран. Мы работаем с партнерами и союзниками над рассмотрением дальнейших шагов. Мы проводим консультации с правительствами как внутри региона, так и за его пределами о надлежащих мерах реагирования, и надлежащие меры реагирования будут приняты», — приводит слова дипломата ТАСС.

Нападения на танкеры

Во время захвата Asphalt Princess еще шесть танкеров, находившихся в Оманском проливе, сообщили о том, что потеряли управление. Речь идет о судах, которые находятся у берегов Фуджейры (ОАЭ). У всех кораблей отказали спутниковые трекеры. Тем не менее об их захвате не сообщалось, позже они продолжили движение.

30 июля произошло нападение дронов на танкер Mercer Street в Аравийском море, о котором в своей заметке упоминало издание Lloyd's List. В результате погибли два человека — граждане Великобритании и Румынии. Позже экипаж вернул контроль над судном. Оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава израильского правительства Нафтали Беннет возложили ответственность за это нападение на Тегеран. В МИД Ирана подчеркнули, что заявления о причастности страны к атакам на танкер являются беспочвенными.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде категорически отверг предположения, что иранские военные могли подниматься на борт каких-либо судов в Персидском или Оманском заливах. Об этом дипломат заявил агентству Tasnim.

Он также предостерег, что в прессе могут «появляться ложные новости» относительно причастности Тегерана. Хатибзаде указал, что «сообщения о последовательных инцидентах [с судами] в Персидском заливе и регионе в целом выглядят крайне подозрительными».

«Мы подтверждаем нашу твердую приверженность региональной стабильности и безопасности на море. Иран готов предложить свою помощь в случае любых морских аварий», — отметил он.

Экономика,Видео,Энтони Блинкен,Министерство обороны,МИД,ИТАР-ТАСС,
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