Минфин спрогнозировал рост ВВП в 2021 году выше 4%

Минфин РФ прогнозирует рост ВВП в 2021 году выше 4%, а рост инфляции, по оценкам министерства, существенно превысит 5%. Об этом написала газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра финансов Владимира Колычева вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко.

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Минфин РФ не согласен с прогнозом Минэкономразвития, в котором министерство говорит о росте ВВП в 2021 году до 3,8%, а инфляции - до 5%.

"Траектория последних месяцев сигнализирует об еще более оптимистичной динамике восстановления и возможном ускорении темпов экономического роста выше 4% годовых", - приводит издание слова Колычева.

Кроме того, в письме указано, что по мнению Минфина, инфляция в РФ по итогам года существенно превысит значение в 5%.