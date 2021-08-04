Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов возглавит правительственные рабочие группы по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. Им предстоит оценить риски снижения спроса на традиционное топливо и проработать возможные варианты развития ситуации.

«Правительство по распоряжению премьер-министра Мишустина создаст рабочие группы „по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу“ — снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. Куратором групп станет Белоусов», — сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Информацию также подтвердил федеральный чиновник, участвующий в рабочих группах.

По данным источников, решение о создании рабочих групп принималось на фоне планов Китая по борьбе с изменением климата и инициатив Евросоюза по введению углеродного налога. Правительство РФ планирует сфокусироваться на снижении углеродоемкости экономики. Работать над этим будут как в рамках новых инициатив социального-экономического развития до 2030 года, так и в рамках самостоятельной повестки.

Рабочие группы должны определить, как глобальный энергопереход повлияет на российскую экономику, и разработать оптимальный сценарий адаптации страны. Он должны составить прогноз до 2050 года и обозначить цели, которые нужно достигнуть к 2030 году. Предполагается, что спрос на российские энергоносители будет постепенно снижаться, сообщил один из источников. На данный момент на топливно-энергетические товары приходится более 50% российского экспорта.