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Правительство РФ подумает, как отказаться от нефти и газа

Ura.Ru
1 час назад

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов возглавит правительственные рабочие группы по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. Им предстоит оценить риски снижения спроса на традиционное топливо и проработать возможные варианты развития ситуации.

«Правительство по распоряжению премьер-министра Мишустина создаст рабочие группы „по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу“ — снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. Куратором групп станет Белоусов», — сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Информацию также подтвердил федеральный чиновник, участвующий в рабочих группах.

По данным источников, решение о создании рабочих групп принималось на фоне планов Китая по борьбе с изменением климата и инициатив Евросоюза по введению углеродного налога. Правительство РФ планирует сфокусироваться на снижении углеродоемкости экономики. Работать над этим будут как в рамках новых инициатив социального-экономического развития до 2030 года, так и в рамках самостоятельной повестки.

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Рабочие группы должны определить, как глобальный энергопереход повлияет на российскую экономику, и разработать оптимальный сценарий адаптации страны. Он должны составить прогноз до 2050 года и обозначить цели, которые нужно достигнуть к 2030 году. Предполагается, что спрос на российские энергоносители будет постепенно снижаться, сообщил один из источников. На данный момент на топливно-энергетические товары приходится более 50% российского экспорта.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что российским поставщикам железа, стали и алюминия предстоит платить Евросоюзу 1,1 миллиарда евро углеродного налога в год. Больше всего придется заплатить за ввоз железа и стали — 655 миллионов евро, передает агентство Nation News.

Экономика,Видео,Андрей Белоусов,Международный валютный фонд,Минэкономразвития,Правительство РФ,ЕС,РБК,
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