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В статье Путина увидели угрозу Украине

Президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» высказывает мысль, что Украина в ее современных границах имеет право на существование только при условии сохранения тесных связей с Россией и отказа от антироссийской идеологии. К такому выводу пришло польское издание Rzeczpospolita.

По мнению журналистов, Россия готова дестабилизировать украинское государство.

«Неспособность кремлевских элит смириться с провалом всерусского проекта ( ) делает невозможной теоретически желательную нормализацию отношений России с соседями, ЕС и НАТО», - уверяет издание.

На Украине обвинили «Газпром» в росте цен на газ

Цена на газ в Европе взлетела до нового исторического максимума на фоне падения запасов и отказа «Газпрома» прокачивать дополнительные объемы через территорию Украины. При этом рост цен на газ может обернуться увеличением тарифов на Украине, пишет «Главред».

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что «Газпром» прямо шантажирует ЕС газовым вопросом, добиваясь одобрения «Северного потока - 2». В компании-операторе ГТС Украины также возложили на российскую компанию ответственность за рост цен на газ, отмечает издание.

Американских атлетов сравнили с Тимановской

Американская футболистка Меган Рапино, серебряная медалистка в толкании ядра Рэйвен Сондерс и завоевавшая бронзу в метании молота Гвен Бери негативно высказались о США и даже проявили неуважение к американскому флагу. Однако они могут высказывать свое мнение без страха попасть за решетку, в отличие от белорусской бегуньи Кристины Тимановской, констатирует The American Thinker.

Издание подчеркивает, что Тимановская, подвергнув критике белорусских спортивных чиновников, вынуждена была просить политического убежища из-за боязни вернуться на родину. А американским спортсменам ничего не грозит.

Китай и Россия проведут совместные учения

Вашингтон своей политикой, в частности, решением о выводе войск из Афганистана, создает проблемы Пекину и Москве, которые они вынуждены решать совместно, в том числе сотрудничая в военной области. Об этом пишет Global Times.

Так, российские военнослужащие примут участие в учениях на полигоне Цинтунся в Китае, направленных на координацию действий по обеспечению региональной безопасности и стабильности.

«Пекину и Москве следует вместе объяснить США, что им больше не нужно вмешиваться во внутренние вопросы других регионов», - уверен автор статьи.

В Китае оценили российский зенитно-ракетный комплекс С-500

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей», разработанный для защиты воздушного пространства от различных угроз, значительно превосходит китайские аналоги. Об этом пишет китайское издание The Paper.