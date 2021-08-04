Европа не сможет устраниться от участия в переговорах Москвы и Киева касательно транзита газа через территорию Украины после 2024 года, когда заканчивается транзитный контракт "Газпрома" с украинской стороной, так как Германия в рамках соглашения с США по газопроводу взяла на себя обязательства способствовать соответствующему диалогу. При этом для России вопрос о "наказании" Украины после запуска газопровода не является принципиальным. Об этом в беседе с "Рамблером" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя статью журнала The National Interest, в которой журналисты американского издания предсказали, что Москва "накажет" Киев после запуска газопровода "Северный поток - 2".
"Статья издания The National Interest довольно некомпетентная. В ней просто перечисляются основные мифы о "Северном потоке-2". Там, с одной стороны, говорится, что "Россия накажет Украину", объем газа с украинского транзита направится на "Северный поток-2". А потом говорится, что Россия "Северным потоком-2" "будет шантажировать Европу", потому что возрастет зависимость от российского газа. Но эти два тезиса противоречат друг другу, потому что зависимость может возрасти, если Россия будет продавать дополнительные объемы по "Северному потоку-2", если пойдут некие новые контракты. Но этого же не происходит - новых контрактов для "Северного потока-2" пока нет. Те же самые объемы, которые Россия и так продает Европе, просто поменяют маршрут доставки. И все. Значит, зависимость не возрастает - сколько европейцы покупали, столько они и будут покупать. Ничего в плане торговли не изменится. Появится маршрут, который позволит России выбирать, как доставлять газ в Европу. И это, конечно, очень важно, потому что до сих пор Украина остается безальтернативным транзитером.
Но при всем этом Украина до 2024 года гарантирует себе получение средств, так как был подписан соответствующий контракт. С 2021 года по 2024 год будут прокачиваться по 40 млрд кубов с условием "качай или плати". То есть даже если "Газпром" не прокачает физический газ через Украину - он все равно заплатит. Так, например, было в прошлом году. Он был ковидным, поэтому потребление газа в Европе было меньше. "Газпром" прокачал примерно 55 млрд кубов, а должен был 65 млрд - на 10 млрд больше. И он просто заплатил, как будто прокачал 65 млрд кубометров газа. Это очень жесткое условие "качай или плати". Поэтому до конца 2024 года Украина будет получать как минимум 1,2 млрд долларов в год. В этом году мы, по всей видимости, прокачаем даже больше 40 млрд кубометров газа, где-то около 45 млрд кубов. Украине в этом плане беспокоиться не нужно", - отметил эксперт.
После истечения контракта с "Газпромом" в 2024 году Киеву будет необходимо конкурировать за транзит и предложить российской стороне выгодные условия, считает специалист.
"Что будет после 2024 года - я думаю, никто сейчас не знает. Германия в рамках соглашения с США взяла на себя прямое обязательство, что она будет способствовать и участвовать в переговорах России и Украины по поводу дальнейшего транзита после 2024 года. Поэтому устраниться Европа не сможет. Но тем не менее мы не обязаны подписывать соглашение о транзите после 2024 года. для России это вопрос исключительно экономический. Украине необходимо конкурировать за транзит, предложить выгодные условия - и мы будем пользоваться ее трубой, если условия нас устроят.
Но здесь важно отметить, что запуск "Северного потока-2" состоится в этом году, первая нитка запустится где-то в конце августа-начале сентября, и получается, что еще три года на сто процентов будет сохранятся транзит через Украину. В этом плане запуск "Северного потока - 2" ничего не поменяет. А после 2024 года - открытые условия, нужно будет вести переговоры. Я думаю, что Россия может сохранить транзит, но не в таких объемах, не 40 млрд кубов, а, может быть, 10 млрд кубов. На отдельные страны - на Молдавию, Румынию, например. Здесь надо садиться и договариваться - какие газопроводы мы еще, возможно, будем использовать, какие - нет. Ненужные газопроводы, которые на сто процентов никогда не будут использованы, Украине будет целесообразно просто разобрать, не тратить деньги на поддержание их работоспособности.
Для России не принципиален вопрос - именно "наказать" Украину, как об этом говорится в статье The National Interest. Для нас принципиальный вопрос - перестать быть зависимыми от Украины как безальтернативного транзитера. Чтобы была возможность выбора, по какой трубе качать", - сказал Юшков.
Вместе с тем он отметил, что Украина предлагает продлить действующий транзитный контракт еще на 10 лет, "но этого точно не будет" ввиду того, что в нем прописаны очень жесткие условия.
"А дальше, я думаю, что "Газпром" будет настаивать на том, чтобы Украина в принципе перешла на европейскую систему контрактования. Чтобы она каждый месяц или каждый квартал разыгрывала возможность прокачки. Естественно, что "Газпром" будет единственным, кто станет приходить на эти аукционы. Он просто будет брать столько, сколько ему нужно. Посмотрим, какой будет компромисс. Но сколько это будет стоить? Я думаю, что это будет измеряться десятками или сотнями миллионов долларов, а не миллиардами", - добавил эксперт.
Ранее обозреватель Джон Рюль в статье для журнала National Interest заявил, что после завершения строительства газопровода «Северный поток-2» Россия сможет наказать Украину, не вызывая широкое международное возмущение. По его словам, введение газопровода в эксплуатацию гарантирует усиление зависимости Европы от российского газа, а также «ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность Польши и Украины».