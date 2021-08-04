"Статья издания The National Interest довольно некомпетентная. В ней просто перечисляются основные мифы о "Северном потоке-2". Там, с одной стороны, говорится, что "Россия накажет Украину", объем газа с украинского транзита направится на "Северный поток-2". А потом говорится, что Россия "Северным потоком-2" "будет шантажировать Европу", потому что возрастет зависимость от российского газа. Но эти два тезиса противоречат друг другу, потому что зависимость может возрасти, если Россия будет продавать дополнительные объемы по "Северному потоку-2", если пойдут некие новые контракты. Но этого же не происходит - новых контрактов для "Северного потока-2" пока нет. Те же самые объемы, которые Россия и так продает Европе, просто поменяют маршрут доставки. И все. Значит, зависимость не возрастает - сколько европейцы покупали, столько они и будут покупать. Ничего в плане торговли не изменится. Появится маршрут, который позволит России выбирать, как доставлять газ в Европу. И это, конечно, очень важно, потому что до сих пор Украина остается безальтернативным транзитером.



Но при всем этом Украина до 2024 года гарантирует себе получение средств, так как был подписан соответствующий контракт. С 2021 года по 2024 год будут прокачиваться по 40 млрд кубов с условием "качай или плати". То есть даже если "Газпром" не прокачает физический газ через Украину - он все равно заплатит. Так, например, было в прошлом году. Он был ковидным, поэтому потребление газа в Европе было меньше. "Газпром" прокачал примерно 55 млрд кубов, а должен был 65 млрд - на 10 млрд больше. И он просто заплатил, как будто прокачал 65 млрд кубометров газа. Это очень жесткое условие "качай или плати". Поэтому до конца 2024 года Украина будет получать как минимум 1,2 млрд долларов в год. В этом году мы, по всей видимости, прокачаем даже больше 40 млрд кубометров газа, где-то около 45 млрд кубов. Украине в этом плане беспокоиться не нужно", - отметил эксперт.