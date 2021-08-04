Чубайс: экономику России ждет "уникальный" удар

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс предупредил, что революция в энергетике станет причиной скорой смены мировых элит. Такая тема обсуждалась на встрече, прошедшей в закрытом формате в июне. Об этом со ссылкой на копию письма Чубайса с предложением о ней сообщает РБК.

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По мнению чиновника, в мире грядет глобальная страновая перегруппировка, и новый список лидеров сформируется не позднее конца 2020-х годов. Далее, полагает он, эти страны уйдут в отрыв и останутся недосягаемыми в XXI и, возможно, XXII веках.

Чубайс объяснил, что Россию может ожидать «уникальный» удар, но в то же время перед ней открываются и новые возможности. Он отметил, что беспрецедентность ситуации объясняется особым положением страны, ролью топливно-энергетического комплекса, природным и технологическим потенциалом, а также географическим положением.

Текущие процессы спецпредставитель президента сравнивает с технологической революцией конца XVIII — начала XIX веков. Однако, уверен он, нынешние изменения пойдут куда быстрее, на полный переход потребуется порядка 30-50 лет.

Ранее 4 августа стало известно, что правительство собирается создать рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу», то есть к снижению спроса на нефть и газ. Дискуссии по этому поводу идут уже несколько месяцев.