В России допустили введение налога на мясо

Из-за изменения климата некоторые страны вводят углеродный налог. В России политика учёта углеродного следа может распространиться и на сельское хозяйство, заявил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. По его словам, для сокращения выбросов углекислого газа власти могут через несколько лет ввести налог на мясо. Ранее обложить сборами мясо животного происхождения призвал глава американской компании Beyond Meat.

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Как заявил Дмитрий Песков, по мере повышения температуры на планете углеродный налог в мире будут распространять на всё больше отраслей экономики. Однажды сбор дойдёт и до сельского хозяйства, считает он.

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«Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться (из-за введения углеродного налога. — Прим. "Секрета"), а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — сказал спецпредставитель президента, выступая на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121».

По его словам, изменение климата может побудить участников рынка к развитию новых технологий в сфере животноводства.

Ранее за введение налога на мясо животных выступил основатель крупнейшего в мире производителя искусственного мяса Beyond Meat Итан Браун. По мнению предпринимателя, люди и так переходят на растительные источники белка, так как их беспокоит собственное здоровье и изменение климата. Налог помог развивающимся странам увеличить инвестиции в производство искусственного мяса, уверен Браун.

Как сообщал «Секрет», в 2020 году россияне потратили на продукты из искусственного мяса 2,6 млрд рублей. Как отметили аналитики Deloitte Consulting, объём этого рынка пока остаётся незначительным, в дальнейшем он будет только расти.

Россия и углеродный налог

14 июля Европейская комиссия (ЕК) обнародовала проект трансграничного углеродного регулирования. Регулятор объявил своей целью предотвращение рисков углеродных утечек. Когда механизм полностью заработает, металлы, трубы, удобрения, цемент и электроэнергию можно будет импортировать в ЕС только при условии оплаты каждой тонны выбросов углекислого газа, которая образовалась при их производстве. Цена тонны углекислого газа при этом будет равна средней цене, определяемой на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы ЕС. В итоге мера затронет российский экспорт железа, стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объёме более $7 млрд.

По оценке аналитиков компании KPMG, если ЕС введёт углеродный налог уже в 2022 году и распространит его действие как на прямые выбросы парниковых газов, так и на косвенные, российским поставщикам придётся заплатить в европейский бюджет 50,6 млрд до 2030 года. При базовом сценарии сбор появится в 2025-м и будет касаться лишь прямых выбросов — тогда потери экспортёров из России составят 33,3 млрд в 2025–2030 годах.