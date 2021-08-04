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Ученые нашли способный лечить коронавирус цветок

Деловая газета "Взгляд"
32 минуты назад

Растение Nigella sativa (Чернушка посевная) из Северной Африки и Западной Азии может быть полезно при лечении коронавируса, пишет журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.

Ученые нашли способное лечить коронавирус вещество
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В данном растении содержится тимохинон, который способен связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию легочной инфекции, передает РИА «Новости».

«Это вещество также способно блокировать цитокиновый шторм, который возникает у серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19», – рассказала ведущий автор исследования, профессор Австралийского католического университета (ACU) Каниз Фатима Шад.

Исследователи выявили и другие полезные свойства тимохинона: например, он помогает при лечении гипертонии, повышенного холестерина и сахарного диабета, а также оказался эффективен в уничтожении золотистого стафилококка. В качестве противовоспалительного средства это растение помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом, экземой и остеоартритом.

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Кроме того, австралийские ученые обнаружили, что некоторые народы веками применяли семена Nigella sativa как традиционное средство от различных заболеваний, включая воспаления и инфекции.

Ранее в Киргизии предложили бороться с COVID ядовитым корнем: в местрных СМИ стала появляться информация, что в местных больницах коронавирусных больных лечат настойкой из иссык-кульского корня, более известной как аконит, затем внезапно это подтвердил в своих соцсетях лично президент Киргизии Садыр Жапаров.

Позже выяснилось, что разлив настойки происходит прямо в государственной резиденции президента Киргизии «Ала-Арча». Более того – изобрел это «лекарство» сам Жапаров, когда в прошлом году сидел в тюрьме. Жапаров также заявил, что якобы вылечил им от коронавируса тысячу заключенных.

До этого президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил использовать против COVID корень солодки.

Экономика,Садыр Жапаров,Гурбангулы Бердымухамедов,Еврокомиссия,РИА Новости,
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