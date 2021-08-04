«Смертельные» волны жары: Климатолог предупредил об опасных изменениях климата

Глобальное потепление перестало быть темой исключительно научного сообщества. Погода всё больше влияет на людей и экономику, рассказал «Парламентской газете» старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский.

Россия как страна, которая расположена в умеренных широтах северного полушария, одной из первых столкнётся с волнами жары, которые стали следствием глобального потепления, считает климатолог. Такие явления в будущем будут происходить всё чаще, уверен эксперт.

«Одним из главных негативных последствий волн жары будут тёплые ночи — есть разные отметки у медиков, но чаще всего это +20 градусов и выше, — когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть. Причём особенно тяжело это явление будут ощущать в городах. Есть такой термин «городской остров тепла» — так как город сам по себе усиливает температуру, и здесь всегда жарче, чем за городом», — сказал Чернокульский.

Эксперты всё чаще сравнивают лето-2021 с летом 2010 года. По оценке Бюро ООН по снижению риска стихийных бедствий, волна тепла 2010 года в России вошла в первую десятку самых смертоносных бедствий на Земле за последние 20 лет. Тогда от жары умерли более 55 тысяч россиян.

«Очевидно, что должны быть какие-то адаптационные мероприятия. И если никто ничего делать не будет, то смертность от волн жары, конечно, увеличится, — прокомментировал ситуацию Александр Чернокульский. — С другой стороны, в России очень большое число смертей происходит в зимний период. А холодовая смертность на фоне глобального потепления уменьшается».

Приспосабливаться к новым погодным условиям нужно не только людям, но и целым отраслям экономики. Например, пересмотреть высаживаемые на юге культуры в сторону более засухоустойчивых, так как засухи — логическое продолжение волн жары. Не исключено также, что уже в ближайшем будущем России придётся использовать новые строительные материалы, чтобы крыши домов не потекли, а асфальт не оставался на колёсах автомобилей.

«Вопрос: как это сделать? Думаю, что технологам нужно взять и разложить каждую отрасль отдельно «на винтики», посмотреть, как на эти винтики влияет климат, и дать свои рекомендации», — подытожил эксперт.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в некоторых регионах юга страны прогнозируется аномальная жара до 43 градусов тепла. Его слова приводит РИА Новости.

Синоптик отметил, что аномальная жара продлится на юге Европейской России до конца недели. При этом в приморских городах температура воздуха не опустится ниже 30 градусов. В частности, на Черноморском побережье прогнозируется до 35 градусов, в Симферополе — 30-37 градусов, в Севастополе — 30-35 градусов.

Особенно сильная аномальная жара ожидает жителей юга Ставрополья, Волгоградской и Ростовской областей — до 43 градусов.

Вильфанд также добавил, что в конце недели температура в Центральном федеральном округе России повысится до 30 градусов. При этом 6 и 7 августа погода будет облачной и дождливой.

Ранее Вильфанд не исключил очень жаркой погоды в августе. Как объяснил синоптик, данные анализа температурного фона за последние 15 лет говорят о том, что жаркие дни бывают и в середине, и в конце августа, когда температура достигает около 30 градусов.

Результаты наблюдений за растениями в Баргузинском заповеднике Бурятии подтвердили глобальное изменение климата, сообщает «МК в Бурятии».

В течение 40 лет сотрудники заповедника наблюдали за растениями и обратили внимание, что в последнее десятилетие значительно увеличился вегетационный период. По их данным, это произошло за счёт раннего наступления весенних фенологических фаз и запаздывания осенних.

В среднем вегетационный период за последние 40 лет увеличился на три недели. Подобные процессы наблюдаются в различных уголках мира и связаны они именно с глобальным потеплением климата, — рассказал председатель фенологической секции Бурятского отделения Русского географического общества Денис Санданов о находке.

По словам учёного, в Сибири такие результаты были обнаружены впервые. При этом растения региона на глобальное потепление реагируют по-разному. Так, исследование показало, что деревья и кустарники реагируют на потепление сильнее, чем травянистые растения.

Как считает Санданов, такое явление может иметь отрицательные последствия для насекомых-опылителей, если у них не наблюдаются аналогичные синхронные фенологические сдвиги.

Бедные страны Африки и Азии поставили под угрозу планы развитых государств по борьбе с изменением климата. Об этом заявил глава отдела транспортного передвижения программы Организации объединенных наций (ООН) по окружающей среде UNEP Роб де Йонг, пишет Bloomberg.

Спасение от глобальной катастрофы зависит от бедных стран, потому что они не смогут позволить себе нынешние электромобили из-за низкого уровня дохода. «Если мы привезем электромобили только в США, Финляндию и Нидерланды, мы не достигнем целей Парижского соглашения по климату. Нам нужны автомобили с низким и нулевым уровнем выбросов для стран с низким и средним уровнем дохода», — заявил де Йонг. Он упрекнул мировых автопроизводителей в том, что они создают свою продукцию с целью привлечь состоятельных покупателей на Западе, игнорируя потребности государств с низким уровнем дохода.

С 1751 по 2017 год на Африку и Южную Америку приходилось лишь по три процента от мирового объема выбросов парниковых газов. В 2019 году Африка выбросила в атмосферу 1,43 миллиарда тонн углекислого газа, Южная Америка — 1,1 миллиарда тонн, тогда как страны Евросоюза (ЕС) — 2,92 миллиарда тонн. Доля вредных выбросов в бедных странах вскоре увеличится из-за роста населения. Например, в Кении объем выбросов углекислого газа вырос в два раза с 2005 года, причем большая часть приходится на транспорт. Автопарк кенийской столицы Найроби удваивается каждые восемь лет, а самым популярным видом общественного транспорта остаются работающие на дизеле микроавтобусы матату. Бедные страны Африки, Азии и Латинской Америки могут десятилетиями использовать автомобили, автобусы и грузовики на горючем топливе. Без переориентирования крупных автопроизводителей на рынок бедных стран мировую цель по снижению вредных выбросов будет трудно достичь.

В середине июля Еврокомиссия приняла план по защите климата и экологии, предусматривающий, в частности, снижение вредных выбросов на 55 процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года, полный переход на электромобили к 2035 году и введение налогов на импортные товары из стран с низкими экологическими стандартами. В министерстве труда и социальной защиты России заявили, что в случае одобрения документа странами ЕС он ударит по российским поставкам в Европу железа, стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента на 7,6 миллиарда долларов.

Американское издание The New York Times утверждает, что лесные пожары в Якутии якобы могут грозить ускорением глобального потепления за счет выброса большого количества вызывающих парниковый эффект газов.

Издание обращает внимание на то, что лесные пожары в Якутии во многом спровоцированы рекордно высокой для лета температурой воздуха в северной части Сибири. По данным ученых, которые приводит издание, потепление в этом регионе «происходит быстрее, чем почти в любой другой части мира», передает ТАСС.

По оценке ведущего специалиста службы атмосферных наблюдений при Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды Марка Паррингтона, в 2020 году объем углекислого газа, выброшенного вследствие пожаров в Якутии, был приблизительно таким же, как от потребления горючего в Мексике за весь 2018 год. Издание, ссылаясь на ученых, подчеркивает, что сохранение подобной тенденции «может ускорить климатические изменения за счет выброса огромного объема парниковых газов». «Последствия пожаров могут ощущаться далеко за пределами Сибири», – добавило издание.