На новых египетских банкнотах нашли ЛГБТ-символику

Центральный банк Египта представил новые банкноты с разноцветными водяными знаками и вызвал волну критики в свой адрес со стороны консервативного населения мусульманской страны, которые нашли, что на деньгах изображена ЛГБТ-символика, пишет издание The New Arab.

Фото: Twitter Twitter

На полимерных купюрах в 20 египетских фунтах можно разглядеть радугу, что привело к негодованию некоторых египтян и появлению призывов к бойкоту в социальных сетях. Критику вызвали и купюры в 10 фунтов, поскольку на них изображена мечеть Аль-Фаттах аль-Алим, которую в 2019 году открыл президент страны Абдул-Фаттах Ас-Сиси.

«Двадцать фунтов с флагом геев, десять — с мечетью Абдул-Фаттаха Ас-Сиси, когда у нас есть сотни других выдающихся мечетей и исторических памятников!» — указал один из пользователей Twitter.

Другой добавил, что считает это грехом и скандалом, за который несут ответственность власти, и призвал их извиниться. В ответ на критику в центральном банке сообщили, что дизайн банкнот был предварительным и может измениться до их выпуска в ноябре.