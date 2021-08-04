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В АТОР рассказали о самых популярных курортах к зиме

Вероника Полынина
48 минут назад

Российские горнолыжные курорты будут пользоваться высоким спросом вне зависимости от того, откроют ли к зимнему туристическому сезону зарубежные направления. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

В АТОР рассказали о самых популярных курортах к зиме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что будет с зимним туристическим сезоном? Россия будет в топе. Горнолыжные, бальнеологические курорты - это я могу прогнозировать», - сказала Ломидзе.

По ее словам, самыми популярными направлениями у россиян зимой будут Красная поляна и горный кластер Краснодарского края. Представитель АТОР выразила уверенность, что все российские горнолыжные курорты будут в топе вне зависимости от того, откроются ли к зимнему сезону зарубежные горнолыжные страны.

Также, по мнению Ломидзе, зимой туристы будут ехать на Байкал.

Ломидзе отметила, что прогнозировать открытие новых зарубежных направлений сейчас практически невозможно.

В августе начинают действовать акции раннего бронирования на зимний сезон, однако российские туристы сейчас опасаются загадывать на месяцы вперед, добавила исполнительный директор АТОР.

Экономика,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,ИТАР-ТАСС,
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