В АТОР рассказали о самых популярных курортах к зиме

Российские горнолыжные курорты будут пользоваться высоким спросом вне зависимости от того, откроют ли к зимнему туристическому сезону зарубежные направления. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.
«Что будет с зимним туристическим сезоном? Россия будет в топе. Горнолыжные, бальнеологические курорты - это я могу прогнозировать», - сказала Ломидзе.
По ее словам, самыми популярными направлениями у россиян зимой будут Красная поляна и горный кластер Краснодарского края. Представитель АТОР выразила уверенность, что все российские горнолыжные курорты будут в топе вне зависимости от того, откроются ли к зимнему сезону зарубежные горнолыжные страны.
Также, по мнению Ломидзе, зимой туристы будут ехать на Байкал.
Ломидзе отметила, что прогнозировать открытие новых зарубежных направлений сейчас практически невозможно.
В августе начинают действовать акции раннего бронирования на зимний сезон, однако российские туристы сейчас опасаются загадывать на месяцы вперед, добавила исполнительный директор АТОР.