Автор идеи ввести налог на мясо раскрыл детали инициативы

Налог на мясо не коснется конечного потребителя при соблюдении некоторых условий. Об этом спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков написал на своей странице в соцсети Facebook.

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«Налоговая схема возможна для стран, которые являются его экспортерами. Налог будет закрепляться в развитие политики углеродного следа, на уровне торговли квотами. Активное обсуждение в мире — скорее после 2025 года, при быстром росте температуры в мире, которая потребует пересмотра Парижского соглашения», — уточнил Песков.

Он также уточнил, что для России важна модель регенеративной экономики для сельского хозяйства с минимальным углеродным следом и выстраивание компенсирующей отрасли экономики, связанной с использованием белков. Однако он дополнил, что избежать роста стоимости мяса из-за введения такого налога, российскую экономику нужно менять уже сейчас, уменьшая углеродный след.