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Автор идеи ввести налог на мясо раскрыл детали инициативы

Ura.Ru
42 минуты назад

Налог на мясо не коснется конечного потребителя при соблюдении некоторых условий. Об этом спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков написал на своей странице в соцсети Facebook.

Автор идеи ввести налог на мясо раскрыл детали инициативы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Налоговая схема возможна для стран, которые являются его экспортерами. Налог будет закрепляться в развитие политики углеродного следа, на уровне торговли квотами. Активное обсуждение в мире — скорее после 2025 года, при быстром росте температуры в мире, которая потребует пересмотра Парижского соглашения», — уточнил Песков.

Он также уточнил, что для России важна модель регенеративной экономики для сельского хозяйства с минимальным углеродным следом и выстраивание компенсирующей отрасли экономики, связанной с использованием белков. Однако он дополнил, что избежать роста стоимости мяса из-за введения такого налога, российскую экономику нужно менять уже сейчас, уменьшая углеродный след.

Песков предложил ввести налог на мясо в начале августа. Он сообщил, что по мере того, как температура на планете будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников углекислого газа, дополняет Vse.42. Это означает, что через несколько лет российские власти будут вынуждены принять налог на мясо, пишет RT.

Экономика,Дмитрий Песков,
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