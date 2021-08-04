ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию

Богатые страны уже перевыполнили план по вакцинации от коронавируса и пошли по второму кругу, в то время как в бедных с ситуацией не справляются из-за нехватки препаратов, сообщил на брифинге глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Он
напомнил, что еще в мае Всемирная организация здравоохранения установила цель по вакцинации как минимум 10% населения в каждой стране мира.
Также глава ВОЗ сообщил, что из-за нехватки вакцин в бедных странах Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует в будущем ввести мораторий на ревакцинацию.
«Между тем, страны с низким уровнем дохода смогли лишь начать вводить 1,5 дозы на каждые 100 человек из-за отсутствия препаратов. Нам необходимо в срочном порядке изменить ситуацию, когда большая часть вакцин оказываются в странах с высоким уровнем доходов, и перейти к использованию поставкам большей части препаратов в страны с низким уровнем доходов. Соответственно, ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны», — заявил он.