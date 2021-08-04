ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию

«Между тем, страны с низким уровнем дохода смогли лишь начать вводить 1,5 дозы на каждые 100 человек из-за отсутствия препаратов. Нам необходимо в срочном порядке изменить ситуацию, когда большая часть вакцин оказываются в странах с высоким уровнем доходов, и перейти к использованию поставкам большей части препаратов в страны с низким уровнем доходов. Соответственно, ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны», — заявил он.