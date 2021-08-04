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В Калининграде «Мерседес» влетел в толпу уличных торговцев

News.ru
1 час назад

В Калининграде 22-летний водитель автомобиля «Мерседес» на полной скорости протаранил толпу уличных торговцев.

В результате, один человек погиб, трое пострадали.

Молодой человек двигался по улице Фрунзе с превышением скорости. В какой-то момент он попытался уйти от столкновения, однако вылетел на тротуар, в результате чего сбил несколько человек. Погибла пожилая женщина, которая продавала цветы.

Уточняется, что у водителя три неоплаченных штрафа за превышение скорости. После столкновения владелец Mercedes попытался скрыться с места ДТП, однако его задержали очевидцы событий. После этого юноша захотел покончить с собой, но ему не дали этого сделать.

Ранее водитель автобуса, который врезался в грузовик на Боровском шоссе в Москве, был задержан. В результате аварии получили травмы 13 человек, всего в автобусе было 30 пассажиров. Состояние пяти пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Экономика,Видео,
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