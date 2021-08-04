Прокуратура заинтересовалась инцидентом с программистом из списка Forbes

Прокуратура Санкт-Петербурга и городской комитет по транспорту заявили о проверках после инцидента с Иваном Бакаидовым, которого водитель пытался высадить из маршрутки.

Фото: Instagram Instagram

Иван Бакаидов с детства страдает церебральным параличом и нарушением речи. В 2020 году журнал Forbes включил его в список номинантов на попадание в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет в категории «Социальные практики». Бакаидов – программист-самоучка, работает над проектами, которые могут облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями. В 2018 году он стал номинантом премии ООН World Summit Awards, а в 2019-м попал в список 50 самых знаменитых людей Санкт-Петербурга, составленный журналом «Собака».

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3 августа Бакаидов рассказал, что водитель попытался высадить его из маршрутки.

«Отъезжаем от остановки 500 метров, встаем на светофоре, водитель открывает дверь, встает, говори: “выходи” Господа, это страшно, когда человек на тебя прет, а ты не можешь ему ответить», - написал Иван в соцсети «ВКонтакте».

На помощь Ивану пришел один из пассажиров, после короткого диалога с которым водитель продолжил движение.

На следующий день программист сообщил, что в городском комитете по транспорту извинились перед ним и назначили проверку после инцидента. Кроме того, по словам Бакаидова, ему написали из компании-организатора перевозок и сообщили, что водитель, пытавшийся выгнать его из маршрутки, был уволен.

«Очень извинялись. На следующую неделю назначили встречу с директором для личных извинений и обсуждения сотрудничества», - добавил программист.

Инцидентом с Иваном Бакаидовым заинтересовалось также городская прокуратура.

«Прокуратура Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга организовала проверку исполнения федерального законодательства при оказании инвалиду услуг по пассажирской перевозке по автобусному маршруту. Прокуратура проверит соблюдение социальных прав инвалида в деятельности перевозчика», - сообщается на сайте прокуратуры.