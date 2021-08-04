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Песков уточнил детали возможного налога на мясо

Вероника Полынина
52 минуты назад

Налог на мясо не коснется конечных потребителей. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, который ранее предупредил о возможности распространения политики учета углеродного следа на сферу животноводства.

Песков уточнил детали возможного налога на мясо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По поводу очередного хайпа. Про мясо. Нет, речь не про налог на граждан. Да, налоговая схема возможна, в первую очередь для стран, которые являются его экспортерами. Налог будет закрепляться в развитие политики углеродного следа, на уровне торговли квотами. Для России эта тема не актуальна в ближайшем горизонте», - пояснил Песков в Facebook.

Он также сообщил, что активное обсуждение введения налога на мясо возможно в мире после 2025 года при условии быстрого темпа роста температуры на Земле, требующего пересмотра Парижского соглашения о климате.

Песков подчеркнул, что введения этого налога для России можно избежать, если использовать регенеративную модель в сельском хозяйстве с минимальным углеродным следом, а также выстраивать компенсирующую отрасль экономики, связанную с использованием белков.

«При всех сценариях, налог на мясо для граждан, ведущий к росту его стоимости, не появляется», - заключил спецпредставитель президента.

Ранее в среду, 4 августа, Дмитрий Песков допустил, что в России может появиться налог на мясо для сдерживания изменений климата.

Экономика,Дмитрий Песков,
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