Песков уточнил детали возможного налога на мясо

«По поводу очередного хайпа. Про мясо. Нет, речь не про налог на граждан. Да, налоговая схема возможна, в первую очередь для стран, которые являются его экспортерами. Налог будет закрепляться в развитие политики углеродного следа, на уровне торговли квотами. Для России эта тема не актуальна в ближайшем горизонте», - пояснил Песков в Facebook.