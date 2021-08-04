Песков уточнил детали возможного налога на мясо

Налог на мясо не коснется конечных потребителей. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, который ранее предупредил о возможности распространения политики учета углеродного следа на сферу животноводства.
«По поводу очередного хайпа. Про мясо. Нет, речь не про налог на граждан. Да, налоговая схема возможна, в первую очередь для стран, которые являются его экспортерами. Налог будет закрепляться в развитие политики углеродного следа, на уровне торговли квотами. Для России эта тема не актуальна в ближайшем горизонте», - пояснил Песков в Facebook.
Он также сообщил, что активное обсуждение введения налога на мясо возможно в мире после 2025 года при условии быстрого темпа роста температуры на Земле, требующего пересмотра Парижского соглашения о климате.
Песков подчеркнул, что введения этого налога для России можно избежать, если использовать регенеративную модель в сельском хозяйстве с минимальным углеродным следом, а также выстраивать компенсирующую отрасль экономики, связанную с использованием белков.
«При всех сценариях, налог на мясо для граждан, ведущий к росту его стоимости, не появляется», - заключил спецпредставитель президента.
Ранее в среду, 4 августа, Дмитрий Песков допустил, что в России может появиться налог на мясо для сдерживания изменений климата.