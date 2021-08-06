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Власти США начали готовить план по ревакцинации населения

ИА Regnumиещё 4
55 минут назад

План по ревакцинации населения США против коронавирусной инфекции подготовит к осени американское Управление по вопросам качества продуктов питания и медикаментов (FDA), сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Америку подготовят к массовой ревакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их данным, Белый дом настаивает на скорейшем создании бустерных доз вакцины против COVID-19. В администрации президента США считают, что пожилые люди или люди со слабым иммунитетом уже могут нуждаться в таком препарате уже в августе 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал ввести мораторий на ревакцинацию до конца сентября. По его словам, ряд стран с низкими доходами нуждаются в вакцинах против коронавирусной инфекции. При этом Белый дом США назвал неверным призыв ВОЗ к мораторию. В Вашингтоне указали, что Соединенные Штаты могут и направлять вакцины в другие страны, и проводить ревакцинацию своего населения.

Экономика,ВОЗ,Администрация США,Wall Street Journal,
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