Америку подготовят к массовой ревакцинации

План по ревакцинации населения США против коронавирусной инфекции подготовит к осени американское Управление по вопросам качества продуктов питания и медикаментов (FDA), сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По их данным, Белый дом настаивает на скорейшем создании бустерных доз вакцины против COVID-19. В администрации президента США считают, что пожилые люди или люди со слабым иммунитетом уже могут нуждаться в таком препарате уже в августе 2021 года.