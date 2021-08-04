ОБСЕ отказалась направить наблюдателей на выборы в Россию

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не сможет направить своих наблюдателей на выборы в Государственную думу РФ в сентябре. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении руководителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Фото: ОБСЕ ОБСЕ

В ОБСЕ объяснили невозможность отправить наблюдателей лимитом на их число, установленным Россией. В заявлении сообщается, что власти России разрешили БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить 50 и 10 наблюдателей соответственно, «сославшись на санитарно-эпидемиологическую ситуацию».

По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, для организации важна «возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей».

Мекаччи отметил, что считает такой шаг российских властей не связанным с пандемией коронавируса.

«Мы с нетерпением ждем того времени, когда власти снова будут приветствовать независимых наблюдателей от ОБСЕ для будущих избирательных процессов, и мы готовы продолжить эту важную работу», - говорится в заявлении.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил для участия в наблюдении за выборами представителей национальных парламентов стран, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентской ассамблеи православия, а также по линии Парламентской ассамблеи ОДКБ, Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.