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ОБСЕ отказалась направить наблюдателей на выборы в Россию

Вероника Полынина
1 час назад

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не сможет направить своих наблюдателей на выборы в Государственную думу РФ в сентябре. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении руководителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

ОБСЕ отказалась направить наблюдателей на выборы в Россию
Фото: ОБСЕОБСЕ

В ОБСЕ объяснили невозможность отправить наблюдателей лимитом на их число, установленным Россией. В заявлении сообщается, что власти России разрешили БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить 50 и 10 наблюдателей соответственно, «сославшись на санитарно-эпидемиологическую ситуацию».

По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, для организации важна «возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей».

Мекаччи отметил, что считает такой шаг российских властей не связанным с пандемией коронавируса.

«Мы с нетерпением ждем того времени, когда власти снова будут приветствовать независимых наблюдателей от ОБСЕ для будущих избирательных процессов, и мы готовы продолжить эту важную работу», - говорится в заявлении.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил для участия в наблюдении за выборами представителей национальных парламентов стран, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентской ассамблеи православия, а также по линии Парламентской ассамблеи ОДКБ, Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Выборы в Госдуму РФ пройдут в течение трех дней – с 17 по 19 сентября 2021 года. Одновременно в эти же дни будут выбраны руководители девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Экономика,Вячеслав Володин,Госдума,ОБСЕ,
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