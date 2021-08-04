13 млн рублей заплатили петербуржцы за отсутствие масок

С начала пандемии коронавируса жители Санкт-Петербурга, нарушившие масочный режим в общественном транспорте, принесли бюджету города как минимум 13 млн рублей. Такие данные приводят «Невские новости», ссылаясь на статистику по нарушителям, предоставленную комитетом по транспорту.

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Согласно статистике, с начала пандемии полиция составила на безмасочников 3293 протокола, 2044 из них были выписаны в метро, еще 1249 – в другом общественном транспорте.

Штраф для нарушивших ограничения граждан составляет 4 тысячи рублей при условии, что человек попался представителям закона впервые. Злостные нарушители, на которых было составлено два и более протоколов, наказываются штрафом в размере 5 тысяч рублей.

Только в июле во время рейдов в общественном транспорте Санкт-Петербурга было выписано 663 протокола. При условии, что все безмасочники получили штраф впервые, общая сумма штрафов составила 2 млн 652 тысячи рублей.

Ограничения из-за коронавируса в городе будут действовать как минимум до конца августа.