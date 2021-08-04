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13 млн рублей заплатили петербуржцы за отсутствие масок

Вероника Полынина
1 час назад

С начала пандемии коронавируса жители Санкт-Петербурга, нарушившие масочный режим в общественном транспорте, принесли бюджету города как минимум 13 млн рублей. Такие данные приводят «Невские новости», ссылаясь на статистику по нарушителям, предоставленную комитетом по транспорту.

13 млн рублей заплатили петербуржцы за отсутствие масок
Фото: ТАССТАСС

Согласно статистике, с начала пандемии полиция составила на безмасочников 3293 протокола, 2044 из них были выписаны в метро, еще 1249 – в другом общественном транспорте.

Штраф для нарушивших ограничения граждан составляет 4 тысячи рублей при условии, что человек попался представителям закона впервые. Злостные нарушители, на которых было составлено два и более протоколов, наказываются штрафом в размере 5 тысяч рублей.

Только в июле во время рейдов в общественном транспорте Санкт-Петербурга было выписано 663 протокола. При условии, что все безмасочники получили штраф впервые, общая сумма штрафов составила 2 млн 652 тысячи рублей.

Ограничения из-за коронавируса в городе будут действовать как минимум до конца августа.

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки было выявлено 1 906 случаев заболевания коронавирусом. Город остается на втором месте в стране по заболеваемости. На первом по-прежнему Москва (2 502 случая), на третьем — Подмосковье (1 517).

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