Как животноводство вредит экологии и почему нужен налог на мясо

Политика учета углеродного следа в будущем может быть распространена на сферу животноводства и принять форму налога на мясо. Об этом в среду, 4 августа, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в докладе «Длинная тень животноводства» в 2006 году назвала этот сектор одним из основных стрессоров для многих экосистем и для планеты в целом.

«Глобально это один из крупнейших источников парниковых газов, одна из главных причин утраты биоразнообразия и ведущий источник загрязнения воды как в развитых, так и в развивающихся странах», - говорится в докладе.

Животноводство приводит к увеличению выбросов парниковых газов по естественным причинам. Выбросы углекислого газа растут из-за дыхания животных, выбросы метана – из-за их пищеварительной деятельности.

Американские ученые подсчитали, что одна корова может производить от 250 до 500 литров метана в день. При этом потенциал воздействия метана на глобальное потепление в 80 раз выше, чем у углекислого газа.

В том же отчете ООН сообщалось, что на домашний скот (коровы и быки, буйволы, овцы, козы, верблюды, свиньи и домашняя птица) приходится 18% от всех мировых парниковых газов. Для сравнения, весь транспорт, включая наземный, морской и воздушный, формирует всего 13% выбросов.

Кроме того, на увеличение выбросов парниковых газов влияет использование дополнительных химических средств в животноводстве, хранение и транспортировка продукции, вырубка лесов под сельское хозяйство, захоронение отходов животноводства, а также экологические последствия лечения зоонозных инфекций, передающихся людям от домашних животных.

В июне совладелец «Лукойла» Леонид Федун представил доклад «Роль России в снижении глобальных климатических изменений». По подсчетам специалистов компании, ежегодно сельхозпредприятия в мире выбрасывают в атмосферу около 145 млн тонн метана, тогда как нефтегазовый сектор — 72 млн тонн, а отходы и свалки — 68 млн тонн.

Для снижения выбросов метана в сельском хозяйстве необходимо производить растительное «мясо», улучшать селекцию животных, давать им специализированный корм для снижения желудочной ферментации и совершенствовать системы хранения навоза, говорится в докладе.