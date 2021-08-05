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В Аргентине будут комбинировать "Спутник V" с вакцинами AstraZeneca и Moderna

ТАССиещё 1
27 минут назад

Аргентинцы, привившиеся от коронавируса первым компонентом российского препарата "Спутник V", смогут выбрать для второй дозы вакцину компании AstraZeneca или Moderna в условиях задержек в поставках. Об этом сообщила в среду министр здравоохранения страны Карла Виссотти.

"Спутник V" решили комбинировать с другими вакцинами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы в состоянии начать комбинацию вакцин во всех 24 юрисдикциях, начиная с комбинации "Спутника V" с Moderna и AstraZeneca", - сказала она на пресс-конференции.

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Виссотти отметила, что у всех жителей остается вариант дождаться второго компонента "Спутника V", если они не хотят комбинировать первую дозу с препаратами других производителей. "Вакцина Sinopharm пока не включена в схему", - сказала министр. Привившиеся вакциной AstraZeneca смогут в случае задержек в поставках получить в качестве второй дозы препарат Moderna.

Виссотти отметила, что исследование, которое проводят аргентинские специалисты совместно с российской стороной для изучения эффективности и безопасности комбинации вакцин, показало "обнадеживающие результаты". Ранее в среду Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что данные, полученные в Аргентине, свидетельствуют о том, что комбинированное применение препарата "Спутник лайт" с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только "Спутника лайт" являются безопасными.

Всего в Аргентине к настоящему моменту первой дозой вакцины привиты 25 млн человек, оба компонента получили 7,5 млн человек. В стране проживают 45,8 млн человек. Для иммунизации населения в республике применяют российскую вакцину "Спутник V", а также препараты, разработанные компаниями AstraZeneca и Sinopharm. Во вторник в Аргентине начали прививать вакциной американской компании Moderna подростков в возрасте от 12 до 17 лет с проблемами со здоровьем.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения аргентинских СМИ о нехватке в стране второго компонента российского препарата, сообщил, что обязательства Москвы перед зарубежными партнерами по обеспечению вакциной "Спутник V" будут выполняться постепенно, поскольку приоритетом российских властей является вакцинация собственного населения. В РФПИ заявили, что они работают "над продолжением бесперебойных поставок" вакцины.

Экономика,Дмитрий Песков,Российский фонд прямых инвестиций,
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