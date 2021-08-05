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СМИ: Въезжающих в США иностранцев обяжут вакцинироваться

Российская Газетаиещё 3
37 минут назад

В Белом доме рассматривается комплекс мер, обязывающих всех въезжающих в страну иностранцев быть полностью вакцинированными от COVID, передает ТАСС со ссылкой на материалы агентства Reuters. При этом предполагается отменить все действующие сейчас ограничение на въезд в страну.

Въезжающих в США иностранцев обяжут вакцинироваться
Фото: ReutersReuters

Как уточнил для Reuters высокопоставленный представитель администрации США, будет выработан "поэтапный план реализации, который по прошествии какого-то времени будет означать, что, за редким исключением, иностранные граждане [из всех стран], которые въезжают в США, должны быть полностью вакцинированы".

Он уточнил, что решение вступит силу не в ближайшее время, так как именно в эти дни ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах заметно ухудшилась.

При этом пока неизвестно, каков список вакцин, которые будут признаны достаточными для въезда, войдут ли в этот список препараты, которые производятся в за пределами США и Евросоюза.

Экономика,Администрация США,ЕС,Reuters,ИТАР-ТАСС,
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