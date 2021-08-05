На Украине заявили о катастрофе из-за Зеленского

Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко предупредил, что новый рост цен на газ и электроэнергию на Украине станет настоящей катастрофой для жителей страны.
Об этом сообщается на сайте партии. Депутат назвал абсурдным очередное повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ. По его словам, киевскую власть это абсолютно не смущает. Парламентарий уверен, что изменить ситуацию и прекратить "беспредел" позволит только полная смена нынешней власти и, в частности, проведение перевыборов.
Как заявил политик, команда президента Украины Владимира Зеленского "живет в какой-то параллельной реальности", где отсутствует безработица и бедность, "где все в порядке с экономикой и доходами граждан". "Им абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день. Пора положить этому конец.
Нужно идти на перевыборы, чтобы остановить разрушение страны и начать наводить порядок", — считает Бойко. Он добавил, что ежедневный рост цен "буквально на все уже довел людей до нищеты". Ранее депутат Рады Илья Кива заявил, что на Украине наступила "эпоха голода и нищеты".