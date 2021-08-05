Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В Раде предупредили о катастрофе из-за Зеленского

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко предупредил, что новый рост цен на газ и электроэнергию на Украине станет настоящей катастрофой для жителей страны.

На Украине заявили о катастрофе из-за Зеленского
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщается на сайте партии. Депутат назвал абсурдным очередное повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ. По его словам, киевскую власть это абсолютно не смущает. Парламентарий уверен, что изменить ситуацию и прекратить "беспредел" позволит только полная смена нынешней власти и, в частности, проведение перевыборов.

Как заявил политик, команда президента Украины Владимира Зеленского "живет в какой-то параллельной реальности", где отсутствует безработица и бедность, "где все в порядке с экономикой и доходами граждан". "Им абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день. Пора положить этому конец.

Нужно идти на перевыборы, чтобы остановить разрушение страны и начать наводить порядок", — считает Бойко. Он добавил, что ежедневный рост цен "буквально на все уже довел людей до нищеты". Ранее депутат Рады Илья Кива заявил, что на Украине наступила "эпоха голода и нищеты".

Экономика,Илья Кива,Владимир Зеленский,Юрий Бойко,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители