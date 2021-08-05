Роспотребнадзор объяснил специфику лечения «дельта»-штамма

Людям, заболевшим «дельта»-штаммом коронавирусной инфекции, требуется более сложное и продолжительное лечение. Об этом в четверг, 5 августа, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В ведомстве уточнили, что течение болезни при «дельта»-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым – у больных преобладают среднетяжелые и тяжелые формы, реже регистрируется бессимптомные и легкие.

В целом симптомы «дельта»-штамма COVID-19 – классические: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса. Наряду с этим отмечаются проявления, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции: насморк, головные боли, боль в горле, диарея, реже тошнота.

Наиболее уязвимыми перед «дельта»-штаммом являются молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, поскольку они часто пользуются общественным транспортом и имеют большое количество контактов. При этом почти половина всех пациентов сегодня заражаются в кругу семьи или друзей, рассказали в Роспотребнадзоре РИА Новости.