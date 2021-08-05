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Россия рискует столкнуться с дефицитом иммуноглобулина

Газета.Ru
37 минут назад

Минпромторг России уведомил Росздравнадзор о риске возникновения "дефектуры" иммуноглобулина.

В России возник риск дефицита иммуноглобулина
Фото: DepositphotosDepositphotos

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В Минпромторг России поступает информация из регионов о нехватке препарата иммуноглобулин", - говорится в сообщении.

Председатель ОППИД Антон Емелин заявил в комментарии газете, что о дефиците говорят пациенты в 80% регионов России: Санкт-Петербурге, Краснодарском и Приморском краях, Нижегородской, Астраханской, Воронежской, Ленинградской и Московскойобластях, а также в Республиках Башкирия и Чувашия.

Подобная ситуация наблюдается по всему миру, пояснил изданию академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Это связано со снижением активности доноров во время пандемии и уменьшения количества сырья — плазмы крови.

Кроме того, потребление иммуноглобулина увеличилось за счет больных коронавирусом.

"Чтобы преодолеть дефицит, России нужно перерегистрировать предельные отпускные цены, а также наращивать отечественное производство иммуноглобулина. Сейчас российского производства недостаточно", - подчеркнул эксперт.

Препарат применяется при различных степенях иммунодефицитов у взрослых и детей. С начала пандемии коронавируса во всем мире зарегистрировано более 200 млн случаев заболевания. Большинство - в США (более 35 млн), Индии (31,8 млн), Бразилии (20 млн), России (6,27 млн), Франции (6,27 млн) и Великобритании (почти 6 млн). Всего от COVID-19 и вызываемых инфекцией осложнений умерло 4 252 873 человек.

Экономика,Антон Емелин,Александр Румянцев,Росздравнадзор,РАН,Минпромторг,
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