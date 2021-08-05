Минфин опроверг введение налога на мясо

Минфин России не обсуждает в целом и не рассматривает ни в каком виде введение налога на мясо, сообщила пресс-служба министерства.

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«Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде», – приводит сообщение ТАСС.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121» заявил, что политика учета углеродного следа в России и других странах в будущем может распространиться на животноводство, приняв форму налога на мясо.