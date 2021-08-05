Размещение бахчевых точек в Москве возьмут на строгий контроль

Госинспекция по недвижимости проконтролирует законность размещение точек по продаже бахчевых, которых на территории Москвы насчитывается свыше 250, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты будут инспектировать территорию города на предмет выявления нелегальных бахчевых развалов до 1 октября, когда заканчивается сезон. «Земельные участки для размещения бахчевого развала город предоставляет бесплатно, основанием для размещения бахчевого развала является утвержденная схема размещения. Несанкционированное размещение торговых точек по продаже бахчевых культур является нарушением и будет пресекаться», — заявил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. По его словам, число нарушений требований к размещению нестационарных торговых объектов «Бахчевой развал» с 2019 года снизилось в 1,3 раза. Если в 2019 году в городе фиксировали 22 нарушения, то в 2020 году — только 17. Размещение бахчевых развалов в неустановленных местах, либо вне схемы размещения влечет административную ответственность и штрафы. За нарушения предусмотрены штрафы до 5 тыс. рублей для физлиц, до 10 тыс. рублей — для должностных лиц и до 200 тыс. — для юрлиц. Ранее РИАМО подготовило интерактивную карту, на которой указан адрес ближайшего развала в Москве, где можно купить дыни и арбузы. Карту можно посмотреть по ссылке. На всех площадках есть стенды с указанием режима работы и ценами на товар, а каждая партия продукции проходит исследования.