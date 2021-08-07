Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

106-летняя женщина вылечилась после заражения «дельта»-штаммом коронавируса

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

106-летняя жительница Пакистана вылечилась после заражения «дельта»-штаммом коронавируса, сообщает ARY News.

106-летняя женщина вылечилась после заражения «дельта»-штаммом
Фото: ReutersReuters

Пожилая пациентка Хасин Биби (Haseen Bibi) проходила лечение в одной из больниц города Карачи. Выздоровление женщины отпраздновали родственники и персонал учреждения, разрезав торт.

«Дельта»-штамм коронавируса был впервые обнаружен в Индии. В июле 2021 года он стал превалирующим во многих странах мира. По данным Роспотребнадзора, в России на долю «дельта»-штамма приходится порядка 68 процентов заражений.

В феврале 105-летняя американка вылечилась от коронавируса и раскрыла секрет выздоровления. По словам женщины, победить коронавирус ей помог изюм, вымоченный в джине, который она ела каждое утро.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители