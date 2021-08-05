Пока вы спали: противостояние Литвы и Белоруссии перешло в новую фазу

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Фото: Рамблер Рамблер

Приграничное противостояние Литвы и Белоруссии перешло в новую фазу

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Литовские пограничники стали действовать более жестко и вытесняют идущих с территории Белоруссии мигрантов обратно. В Минске утверждают, что гражданин Ирака был избит на территории Литвы и «умер на руках у белорусских пограничников», пишет «Коммерсант».

Госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил, что так, как действуют литовцы, могут «поступать только фашисты». В свою очередь глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что «подобные провокации белорусского режима» были ожидаемы.

Под Арктикой заложена «метановая бомба»

В Арктике из-за таяния вечной мерзлоты запустился механизм выбросов парниковых газов, который может привести к «взрыву метановой бомбы» и свести на нет все попытки государств остановить глобальное изменение климата. Об этом пишет «Независимая газета».

Ученые Института геологических наук Боннского университета пришли к выводу, что на полуострове Таймыр и на севере Сибири из-за таяния вечной мерзлоты образовался источник природного парникового газа, который можно считать «метановой бомбой».

Россия резко ответила Эстонии

МИД России на фоне высылки российского дипломата из Эстонии предложил эстонским партнерам остановиться и не усложнять ситуацию еще больше. При этом российское дипломатическое ведомство пригрозило решительным ответом, если это предложение будет проигнорировано, пишет «Взгляд».

После практически ультимативной ноты МИД России в Эстонии взяли паузу, что является неожиданностью, так как обычно Таллин отличался бескомпромиссностью в дипломатических войнах с Москвой, отмечает издание.

«Газпром» оставляет Европу без запасов топлива

По данным портала Gas Infrastructure Europe, российская газовая компания практически остановила закачку в европейские хранилища на фоне дефицита газа в ЕС и роста цен на топливо. Об этом пишет «Независимая газета».

При этом «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Польшу и через Украину. Эксперты отмечают, что для компании безусловным приоритетом является заполнение российских хранилищ, также, ограничивая поставки газа в Европу через Украину, «Газпром» добивается скорейшего ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» и поддерживает высокие цены на топливо.

Профсоюзы высказались о четырехдневной рабочей неделе

В России активно обсуждается ведение четырехдневной рабочей недели. Профсоюзы готовы поддержать эту инициативу, если заработная плата будет сохранена на прежнем уровне. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.