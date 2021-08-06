22 660 новых случаев COVID выявили в России

Общее количество заразившихся с начала пандемии превышает 6,4 млн человек. За этот период в России от коронавируса скончались 163 301 человек.

В столице за 24 часа выявлено 2583 новых случаев коронавируса — это на пятую часть меньше, чем за прошлые сутки. Число летальных исходов составило 65 человек — это минимальный показатель за период с 12 июня. За время пандемии в столице заразились более полутора миллиона человек. Из них выздоровели 1,3 млн и умерли 26 059 человек. Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости коронавирусом в России. В первую тройку также входят Санкт-Петербург и Подмосковье.